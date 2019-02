Meyrem Almaci: 'Horendol word ik van al die karikaturen: alsof niks meer zou mogen'

Enkele uren na het interview stuurt Meyrem Almaci nog een sms. ‘Speech van Greta gehoord? Samenwerken, nu.’ Gevolgd door een smiley. Groen doet er alles aan om het beeld te bestrijden dat zij de klimaatspijbelaars sturen, laat staan recupereren. Maar soms is het sterker dan henzelf. Die ‘Greta’ is natuurlijk de 16-jarige Zweedse Greta Thunberg. Donderdagmiddag betoogde ze in Brussel tussen duizenden Belgische bosbrossers. In haar speech riep ze de politici op om snel samen actie te ondernemen. Almaci herkent zich daar volledig in. Waar ze zich helemaal níét mee vereenzelvigt, is haar nieuwste koosnaam.

- Proficiat: u bent een flipflop. Uw principes zouden even plooibaar zijn als teenslippers.

Almaci «Ah bon?»