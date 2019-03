Waarom rechts zo van Romeinen houdt

Hoe zou Bart De Wever er zich in het Latijn uit lullen dat hij en zijn partij in het EU-parlement tegengestemd hebben om het budget van de Europese grensbewaking te verviervoudigen? Samen met het Vlaams Behang trouwens. De twee partijen die de EU continu beschuldigen van open grenzenpolitiek, hen gebrek aan daadkracht verwijten en die zichzelf eurokritisch durven noemen zijn de eersten die tegenstemmen als men de zaken daadwerkelijk wil aanpakken. Ik begrijp niet dat dit geen voorpaginanieuws in alle kranten is geworden want dit typeert die twee partijen ten voeten uit - het zijn de laatsten die oplossingen willen voor het vluchtelingenprobleem want dat verliezen ze het grootste gedeelte van hun core business. En de N-VA/VB-aanhang - die willen dit niet horen en sluiten zich daarvoor af. ON-VOOR-STELBAAR!!!