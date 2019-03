'Bart De Wever neemt een Romeins cultureel narratief over: politiek is niet voor doetjes, als je naïef bent krijg je een mes in de rug' Maarten De Pourcq hoogleraar cultuurwetenschappen

“Een Romein zou met ‘Wir schaffen das’ goed gelachen hebben”, stelt Bart De Wever, terwijl hij ontspannen naast presentator Wim Helsen op de bank zit. De burgemeester van Antwerpen en N-VA-voorzitter is in 2018 te gast bij het tv-programma Winteruur, waar hij zojuist een speech van de Romeinse keizer Claudius in het Latijn voorgelezen heeft. De Wevers conclusie: “Keizer Claudius heeft het N-VA-programma over inburgering geschreven.”

De toespraak van Claudius begint met een vergelijking tussen Rome en de Griekse steden Sparta en Athene. De Griekse steden gaven amper rechten aan vreemdelingen, waardoor immigranten nooit loyaal werden. Daardoor bleef de macht van Sparta en Athene relatief beperkt, terwijl de kracht van de Romeinen juist school in hun inclusievere omgang met burgerschap: door provinciebewoners aan zich te binden en uiteindelijk als burger op te nemen kon het rijk groeien. Maar, waarschuwt De Wever, er is wel een voorwaarde. Hij citeert: “Dat migranten qua moribus, artibus en adfinitatibus – huwelijk, gewoonten en zeden – voldoende Romein geworden zijn.”

De boodschap is duidelijk: de Romeinen stelden voorwaarden aan hun migranten, die pas na generaties het volle burgerschap kregen. “De Romeinen zouden nooit een snel-Romein-wet hebben aangenomen.”