Bij het binnenlopen van de eerste resultaten uit landelijk gebied voelden veel Vlaams-nationalistische boegbeelden en militanten wellicht al nattigheid.

Bureau na bureau en kanton na kanton bleek een constante: rode cijfers voor de regeringspartijen en groene voor Vlaams Belang. Binnen de N-VA had men een zeker verlies ingecalculeerd na de eerste tumultueuze federale regeringsdeelname. Maar men had dit verlies toch liefst beperkt tot een handvol procentpunten. Zoals het er nu naar uitziet - de trends zijn intussen duidelijk - stevent de N-VA over heel Vlaanderen gezien af op een significant verlies.