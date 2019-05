Waar is die groene golf nu?

'Ze hebben ons gepest, en we zijn bang geworden'

Gejuich als de uitslagen uit Vlaams-Brabant, Brussel of Gent binnenkomen, dat wel. Maar in de zaal La Madeleine, vlak bij het Station Brussel-Centraal, waar nog gewacht wordt op de kopstukken, heerst geen feeststemming. De partij van Meyrem Almaci had gehoopt op een grote doorbraak, maar die blijft uit. Het ziet ernaar uit dat Groen zelfs net onder de grens van 10 procent zal blijven: dat kan je geen ‘groene golf’ noemen. De partij had gehoopt om het resultaat van de provincieraadsverkiezingen in 2018, iets meer dan 13 procent, minstens over te doen. Dat lukt niet. De doorbraak naar 15 procent en meer, waar sommigen van droomden, is al helemaal buiten bereik.

Groen heeft een lastige campagne achter de rug. Door het protest van de klimaatjongeren begin dit jaar startten ze aan de kiesstrijd met hoge verwachtingen, maar ze kregen al snel de wind van voren. 'Zeker de laatste twee weken waren er te veel aan', zucht een prominent partijlid. 'Dat gevoel leefde wel.'