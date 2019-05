Op het verkiezingsfeestje van het Vlaams Belang in Londerzeel: ''Paljas' is hét woord van de campagne geworden'

Het zangeresje lijkt op het verkeerde feestje te zijn beland. Ze bloost als je haar aanspreekt en zegt dat je haar denkt te hebben herkend. Het is maar enkele jaren geleden dat ze het gezicht was van dat zogenaamde strijdlied waarmee Vlaams Belang zich onsterfelijk belachelijk maakte. ‘Dit is Vlaamse grond’. Dat was in 2016.

'Dat hele liedje is toen uit zijn context gerukt', zegt ze. 'Ik heb daar toen trouwens een hoop problemen mee gehad. Maar als ik nu hier om me heen kijk, zie ik vooral een beloning voor het werk van vele jaren. Van m’n ouders, van m’n familie.'