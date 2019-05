Hoe rechts sinds 1988 het politieke landschap heeft hertekend

Het was meteen duidelijk, het spatte zowat van het scherm. Toen de eerste uitslagen in de verkiezingsshows van VTM en Eén binnenliepen, werd menig politiek waarnemer een paar decennia teruggeworpen in de tijd, meer bepaald naar zondagavond 24 november 1991, toen Vlaanderen zijn eerste zogenaamde Zwarte Zondag beleefde.

Toen finaal bleek dat N-VA en Vlaams Belang samen op een zuchtje van een Vlaamse meerderheid zijn gestrand, wierp dat meteen ook prangende vragen op over de kómende decennia in de Vlaamse politiek. Hoe moet dit verder? Het idee dat alleen N-VA en Vlaams Belang elkaars rechtstreekse concurrenten zijn – dat de ene dus wint wat de andere verliest – kan immers op de schroothoop. De partij van Tom Van Grieken heeft haar enorme verkiezingswinst niet alleen te danken aan het verlies van de partij van Bart De Wever. Er is veel meer aan de hand: Vlaams Belang heeft zowat overal kiezers weggehaald. Zeker ook bij Open Vld en CD&V. En dan te bedenken dat velen in 2014, bij de vorige Vlaamse en federale verkiezingen, dachten en hoopten dat radicaal-rechts met nog 5,9 procent van de stemmen tot irrelevantie was gedoemd. Dat argument is niet langer geldig: het VB is opnieuw een factor van belang. En het krediet dat Bart De Wever van vriend en vijand had gekregen omdat hij het VB had verslagen, is opgebruikt.