Zo stemde de rest van Europa: vooral winst voor liberalen, groenen en rechtspopulisten

Britten geven May geweldige draai om de oren

De overdonderende winst van de Brexit Party van Nigel Farage bij de Europese verkiezingen in Groot-Brittannië geeft een helder signaal aan de regeringspartij van premier Theresa May. De kiezers hebben haar onvermogen om het land uit de EU te halen snoeihard afgestraft. Zonder koerswijziging wordt de Conservatieve Partij weggevaagd bij de volgende landelijke verkiezingen.

De massale steun voor de Brexit Party (33 procent) vertaalde echter niet eenduidig het geluid van de uiterst verdeelde natie. Uitgesproken pro-EU-partijen haalden gezamenlijk 41.5 procent van de stemmen. De roep om een tweede referendum was mogelijk nog sterker dan de wens om de EU vaarwel te zeggen. Deze boodschap moet Labour, dat geen duidelijk standpunt over de brexit inneemt, zich ter harte nemen.



Labour (14.6 procent) gaf weliswaar minder terrein prijs dan de Conservatieve Partij (8.8 procent), de nederlaag was er niet minder pijnlijk om. Toch geldt de zege van de Brexit Party vooral als een afstraffing van de aftredende May en haar onderling vechtende kabinetsleden. Haar opvolger zal daarom ten koste van alles landelijke verkiezingen willen voorkomen. Met een harde brexit (‘no deal’), de boodschap van Farage, als meest logische strategie.



Of dat lukt, lijkt na de politieke aardverschuiving de vraag. De loopgraven in Westminster zijn door de zege van Farage en de fikse terreinwinst van eurogezinden alleen maar verder uitgediept.