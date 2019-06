Deradicaliseringsexpert Jessika Soors (Groen): 'Het racisme is het nieuwe normaal geworden'

11 september 2001 was de eerste dag van de rest van haar leven. Getriggerd door de dramatische gebeurtenissen die zich op die dag hadden afgespeeld, wist Jessika Soors al op haar dertiende dat ze arabistiek en islamkunde ging studeren. Na haar studies ging ze als deradicaliseringsambtenaar aan de slag in Vilvoorde, tot de politiek riep. Nu is ze een van de nieuwkomers in de uitgebreide fractie van Groen in de Kamer. Hoe verklaart zij, vanuit haar professionele achtergrond, het succes van radicaal-rechts?

Jessika Soors «De heropleving van Vlaams Belang is vooral het gevolg van het klimaat van angst dat de voorbije jaren vanuit de politiek is gezaaid. N-VA heeft die opmars van extreemrechts mee georganiseerd. Heb je de advertentie gezien waarmee Francken voor de verkiezingen in Het Laatste Nieuws stond? ‘Je moet op N-VA stemmen, want anders komt er een tsunami van belastingen, migranten en van cultuurrelativisme op je af.’ Een tsunami aan migranten? (Zucht) Vervang het woord tsunami aan migranten door een tsunami aan joden of tsunami aan homo’s en het kot is te klein.»

- Begrijpt u de groeiende onzekerheid bij mensen, met name over migratie?