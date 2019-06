Raoul Hedebouw (PVDA): 'De socialisten willen niks, nul, nada veranderen'

Ook al is 2019 nog maar halfweg, het Franstalige tv-fragment van het jaar is al bekend: een interview van Raoul Hedebouw met de RTBf eerder deze week. Als dinsdag­avond de gesprekken tussen de PVDA en de PS over een nieuwe Waalse regering officieel afspringen, geeft Hedebouw bij het verlaten van de onderhandelingstafel een spijker­hard interview aan de RTBf over “het theater” van de socialisten. Dat terwijl die socialisten, in de persoon van voorzitter Elio Di Rupo en kroonprins Paul Magnette, van­achter zijn rug alles volgen. Ze staan vol in beeld te luister­vinken.

In de blik van Di Rupo en Magnette is eerst ontzetting, daarna woede te lezen. Op een bepaald moment kan die laatste zich zelfs niet langer bedwingen en valt hij Hedebouw in de rede. Niet zijn beste beslissing. Hedebouw vloert Magnette met een verbale ippon: “Kijk dan! De dominante PS komt hier een beetje zeggen wat ik wel of niet mag zeggen. Dat zal ik zelf wel beslissen.”