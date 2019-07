Politiek commentator Luc Van der Kelen: 'Het is nu radicaal vernieuwen of binnen vijf jaar voorgoed ten onder gaan'

Twee decennia lang schreef hij bijna dagelijks het editoriaal voor Het Laatste Nieuws. Sinds 2013 is hij met pensioen. Al kan hij het niet laten om het Wetstraat-volkje nog regelmatig eens te fileren in zijn vertrouwde krant.

“Rik Van Cauwelaert is de strafste commentator van mijn generatie. Maar ik ben een goede concurrent”, lacht Van der Kelen. “Met de jaren wordt mijn mes alleen scherper. Omdat ik besef dat mijn tijd bijna op is en er veel te weinig verandert in de politiek. Eigenlijk moeten de jongeren en ouderen samenspannen tegen de veertigers en vijftigers die vandaag aan de macht zijn. Die zijn volledig vastgeroest in hun eigen gelijk. In het krampachtige behoud van hun status en postje. De topjobs, dat is het enige waar het voor hen nog om draait. Ik wil niet populistisch klinken, maar wanneer je het vanop een afstand bekijkt, ontkom je niet aan dit besluit.”

In de binnenzak van zijn kostuumvest heeft Van der Kelen een spiekbriefje zitten – “met de leeftijd gaat je geheugen achteruit” – waarop in blauwe balpen een aantal punten staan geschreven die hij absoluut wil maken tijdens dit interview. Helemaal bovenaan: zijn analyse van de geblokkeerde federale onderhandelingen.