'Gezien het heen gaan (sic) van Bert Eriksson op maandag 3 oktober 2005 zal de NJSV-webstek als eerbetoon aan deze grote VMO-leider gedurende enkele dagen in rouwkleuren gehuld zijn. Op deze manier wensen wij onze respect te tonen aan deze grootse man en oprecht medeleven te betuigen aan zijn familie en vrienden.'

Deze tekst, ondertekend door Van Grieken, verscheen in oktober 2005 op de website van de NJSV. Van Grieken was toen preses van de Antwerpse afdeling van het NJSV, het Nationalistisch JongStudentenVerbond, een extreemrechtse studentenclub.

De huldebetuiging staat afgedrukt in het nieuwe boek 'VMO! De tanden van de Vlaamse Leeuw', waarin de geschiedenis van de Vlaamse Militanten Orde wordt herverteld door flamingant Filip Duynslager. De VMO was een paramilitaire organisatie die een extreemrechts gedachtegoed aanhing. In 1983 werd de VMO als privémilitie veroordeeld en ontbonden. Het (verheerlijkende) boek van Duynslager toont allerlei archiefmateriaal: pamfletten, affiches, foto’s en dus ook screenshots van websites.