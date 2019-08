Het is een maandagochtend als ik naar het zuidoosten van Limburg afzak, waar mensen al vroeg de deur uit gaan voor de lokale braderie. Ik ben hier voor Jan Peumans, politicus voor de N-VA en voormalig voorzitter van het Vlaams Parlement. Voor dit gesprek zocht ik hem op bij zijn zoon Wim, doctor in de antropologie (KU Leuven). Diens masterthesis werd bekroond met de Margruerite Lefèvre Prijs voor Genderstudies. Zijn derde boek werd evenwel een politieke biografie. Over zijn vader: Jan Peumans – een zachte anarchist.