Béatrice Delvaux (59) is een klasse apart. Meestal is de Wetstraat de biotoop van de voormalig hoofdredacteur en huidig hoofdcommentator van de krant Le Soir, maar ze maakt graag uitstapjes. Naar de Europese politiek of de culturele wereld, en zeker naar Vlaanderen. Voor haar is het een erezaak om te kijken wat er aan de overkant van de taalgrens leeft, professioneel én privé.

Ze heeft er vrienden - schrijvers zoals Tom Lanoye en Stefan Hertmans - en ze probeert er begrip te kweken voor 'haar soort', de Franstaligen. ‘Wij willen dat België blijft bestaan, maar doen daar niet genoeg ons best voor. Wanneer gaan we eindelijk fatsoenlijk Nederlands leren?’

Bij de krant waar ze al decennia werkt, is ze het na te volgen voorbeeld. Ze is Le Soir. ‘Elke stagiaire die hier binnenkomt, wil Béatrice zijn’, zeggen haar collega's. Vanuit die positie durft ze tegen de stroom in te gaan. Geen enkele Franstalige aan de federale onderhandelingstafel wil een nieuwe staatshervorming bespreken, zij pleit daar net wel voor, zonder omwegen, in haar edito's.

Proficiat, u bent een verrader.

Béatrice Delvaux (lacht): ‘Plots werd ik weggezet als de grootste separatist. Ach, dat hoort bij onze stiel. Toen ik enkele dagen voordien geschreven had dat de PTB wel eens juiste analyses maakt, was ik voor sommigen al ingelijfd bij de Rode Khmer en de troepen van Stalin.’

Wat stelt u juist voor?