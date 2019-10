“‘Ambassadeur, doet ze altijd zo moeilijk?’, vroeg VS-president Barack Obama me na topoverleg met Duits bondskanselier Angela Merkel. Ik probeerde er met een kwinkslag van af te geraken: ‘No sir, only with you’, wat hem hartelijk deed lachen.”

Het is een van de vele anekdotes die Belgisch oud-topambassadeur baron Frans van Daele (71) vertelt in zijn memoires, waarin hij de moderne diplomatie de kunst noemt “om met een korte polsstok toch over een brede sloot te springen”. Als we hem spreken in de kantoren van het Brusselse Deloitte EU Policy Centre, dat hij nu adviseert, is de sloot door recente geopolitieke stormen veranderd in een kolkende rivier. Als volbloed diplomaat en Europeaan ziet Van Daele daar vooral opportuniteiten in voor de verdere eenmaking van de unie. “Lidstaten staan pas macht af op de rand van de afgrond”, zegt hij.