Wie zijn de Koerden en waarom bemoeit de hele wereld zich nu met hun lot?

In 1920 kregen ze het beloofd, zwart op wit: een eigen staat in de grensregio tussen het huidige Turkije, Syrië, Irak en Iran. De belofte stond in het Verdrag van Sèvres, waarin het Ottomaanse Rijk werd opgedeeld na de Eerste Wereldoorlog. Maar dat was voordat er enorme hoeveelheden olie onder het voorgenomen Koerdistan gevonden werden, en voordat handjeklap met andere regeringen in de regio het plan voor een Koerdische staat al in 1923 in de diplomatieke vuilnisbak deed belanden.

De Koerden, een etnische groep van bijna 30 miljoen mensen met haar eigen talen, cultuur, geschiedenis en leefgebied, werden veroordeeld tot een bestaan als ongewenste gasten op het grondgebied van de vier aangrenzende landen. De brandende ambitie van een eigen land is nooit gedoofd, maar met de jaren zijn de Koerden uiteengevallen in min of meer gescheiden groepen in de vier landen waar zij wonen: Turkse Koerden, Syrische Koerden, Iraakse Koerden, en Iraanse Koerden.

Etnische zuivering

Alleen de Iraakse Koerden hebben hun ambities deels waar kunnen maken. Na decennia van vervolging door Saddam Hussein – waaronder etnische zuivering en het gedwongen verhuizen van honderdduizenden etnisch-Arabische Irakezen naar Koerdisch gebied om hen daar uit de dunnen – wisten de Iraakse Koerden begin jaren negentig een autonoom gebied te bevechten: Koerdisch Irak. Prompt vochten de twee leidende partijen in Koerdisch Irak een burgeroorlog tegen elkaar uit. Tegenwoordig heerst er een koude vrede tussen die twee, en is Koerdisch Irak met dank aan olievoorraden die het zelf verkoopt (tot woede van Bagdad) tamelijk welvarend. De Iraakse KRG is pro-westers en heeft goede banden met Turkije.