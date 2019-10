Ik ben Poetin niet”, zucht Aleksandr Doegin. “Ik ben een filosoof en Poetin is een politicus. Ik kan daardoor vrij denken en hij niet.” Toch wordt Doegin wel eens Poetins ideoloog genoemd, omdat de Russische president het geopolitieke programma dat de filosoof in 1997 op papier zette vlekkeloos lijkt uit te voeren.

The Foundations of Geopolitics is de titel van het boek dat door velen werd verguisd en verafschuwd, en dat Doegin de reputatie opleverde een gevaarlijke fascist te zijn. Maar je zou er ook een staaltje nuchtere realpolitik in kunnen zien, de reden wellicht waarom het al een paar decennia verplichte lectuur is voor Russische officieren in opleiding.