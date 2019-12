‘Het was een grap!’ Dat ­Donald Tusk vlak voor zijn afscheid als EU-president zei schoon ­genoeg te hebben van zijn baan als ‘Europese Opperbureaucraat’, was louter bedoeld om aandacht te trekken. ‘Soms moet je iets grappigs in je speeches zetten. Maar eerlijk gezegd: het is nooit te laat om iets ­authentieks te melden.’