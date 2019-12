Uiteraard was zijn vader al trots, maar sinds enkele maanden mag Weyts senior helemaal een hoge borst opzetten over zijn jongste zoon. “Mijn vader was leerkracht, ja”, lacht Ben Weyts in zijn nagelnieuwe kabinet als onderwijsminister. “Eerst in het tso, daarna in het bso. Hij heeft die overstap vrijwillig gemaakt, uit overtuiging. Veel van zijn leerlingen kwamen bij ons over de vloer omdat wij paarden hadden. Ook al gaf hij elektriciteit, zijn leerlingen moesten ook leren de paarden te verzorgen, en verantwoordelijkheid te nemen.”