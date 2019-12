Joke Schauvliege: 'Ik huilde als een bleitmuile'

Het is nog altijd wennen, zegt Joke Schauvliege. «Vroeger had ik thuis geen vaste plaats in de zetel. 's Avonds gezellig samen televisie kijken, dat bestond niet. Nu vraagt mijn zoon van elf zich af waarom mama wéér thuis is.»

Na tien jaar ministerschap zegt Schauvliege, tegenwoordig Vlaams parlementslid, dat het goed met haar gaat. Haar einde was nochtans weinig elegant: in februari beweerde ze op een bijeenkomst van het Algemeen Boerensyndicaat dat volgens de Staatsveiligheid de acties van de klimaatspijbelaars in scène waren gezet, een complot tegen haar. Een leugen, zo bleek al gauw.