Anthony Scaramucci heeft zijn jas nog niet uitgedaan of hij staat al met twee middelvingers omhoog. In een vet New Yorks accent, gevoed door vechtpartijen en een verkeersruzie hier en daar, scheldt hij zijn voormalige vriend, de president van Amerika, welluidend verrot. Er zijn niet zo heel veel mensen die de woorden 'grondwet' en 'hoerenjong' in één goedlopende zin over de lippen krijgen.

Ja, Scaramucci (55) mag dan wel een multimiljonair met een Harvard-diploma zijn, hij is eigenlijk een heel gewone arbeidersjongen gebleven, zo zal hij tijdens het interview een paar keer benadrukken. Of eigenlijk: hij is wéér een heel gewone arbeidersjongen geworden. Een openbaring, noemt hij dat - een openbaring die hij aan Donald Trump te danken heeft. 'Ik was bij een verkiezingsbijeenkomst in Albuquerque en zag ineens tot wie hij sprak, en ik dacht: mijn God, dat zijn de mensen met wie ik ben opgegroeid. Dat zijn mijn buren. De mensen die minder hersens hadden of minder geluk hebben gehad dan ik. Wat is er de afgelopen 35 jaar van hen geworden, terwijl ik hun ontsteeg?'

Dat was drie jaar geleden. Het vormde het begin van zijn aanbidding van Trump. Maar afgelopen jaar kreeg hij een nieuwe openbaring. Dat betekende het einde van zijn aanbidding van Trump.