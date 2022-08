Dit waren de allerslechtste optredens van Pukkelpop: ‘Dit was als zeggen dat je een loodgieter bent om vervolgens drie keer aan een willekeurige kraan te draaien’

Midden augustus is Kiewit steevast het epicentrum van cultuur met de grote C, maar helaas zit er in de Pukkelpop-mand ook altijd wat rot fruit. Voor u verzameld: het slechtste wat de festivalgangers van Pukkelpop al te verwerken kregen. En dan hebben we het niet over het trieste weekendnieuws dat Margriet Hermans met de Zomerhit van 2022 is gaan lopen.

Gerangschikt van ‘nog te verdragen met een geluiddempende koptelefoon’ tot ‘we zouden nog liever onze trommelvliezen met een schroevendraaier perforeren’.

Chuki beats and friends ★★☆☆☆

De schizofrene opbouw van de show: Chuki wisselde z’n showcase van homemade rap telkens af met instrumentals uit zijn recente, op Flume-leest geschoeide ‘luxury beat tape’. Waarom toch?

Beeld Koen Keppens

Skepta ★★☆☆☆

Wat Skepta doet is als zeggen dat je een loodgieter bent om vervolgens drie keer aan een willekeurige kraan te draaien. Je laat de klant verweesd achter maar eist wel om de volle pot betaald te krijgen.

Beeld Stefaan Temmerman

Nothing But Thieves ★★☆☆☆

In de wandelgangen horen we fluisterstemmen al jaren beweren dat Nothing but Thieves wel eens één van de Headliners van Morgen zou kunnen worden. Laten we hopen dat de wandelgangen geen oren hebben.

Beeld Stefaan Temmerman

Ashnikko ★★☆☆☆

Ashnikko doet mij denken aan de vroege Charli XCX: beetje trap, beetje pop, op het juiste moment een vettige synth erover gesmeerd en teksten die het beste tot hun recht komen op een pennenzak of naveltrui. Ik bezit etui noch croptop, en toch had ik zin in dit concert. Onvervuld bleef ik achter, helaas.

Beeld Koen Keppens

Cypress Hill ★★☆☆☆

Dit was geen slecht optreden, maar wel onaf. Want als B Real van ‘Insane in the membrane’ neuzelt, zoals alleen hij dat kan, dan is er maar één iemand van wie ik de riposte wil horen.

Beeld Alex Vanhee

Bad Boy Chiller Crew ★★☆☆☆

De vlam zat in de pan ter hoogte van de Lift, maar zelf was ik al een slordige vijftien jaar te lang in leven om iets méér te zien in Bad Boy Chiller Crew dan een vrijhaven voor mensen met petjes, een Britse ‘New Kids’ maar dan niet zo grappig.

Beeld Koen Keppens

KAMAL. ★★☆☆☆

Kamal schreef in 2020 één van de ultieme lockdownhitjes van Gen Z. Maar live overeind blijven zit er nog niet in.

Beeld Koen Keppens

Pinkpantheress ★★☆☆☆

Laten we helder wezen: PinkPantheress is fantastisch. Haar muziek ook. Maar haar show op Pukkelpop? Die was minder.

Beeld Alex Vanhee

Lijpe ★★☆☆☆

Lijpe was al net zo loom als zijn publiek, maar dat publiek had tenminste een geldig excuus

Beeld Koen Keppens

Central Cee ★★☆☆☆

Van een pakkend verhaal was er bij Central Cee geen sprake. Je keek dus niet raar op toen het jonge volkje na een tijdje de Dance Hall uitdruppelde. Te volle tent. Te warm. Te ongeïnspireerde show.

Beeld Koen Keppens

Slowthai ★½✩✩✩

Stel u voor dat Niels Destadsbader tijdens één van zijn optredens een cassette van ‘Skwon meiske’ opzet, zijn opgenomen stem door het Sportpaleis laat galmen, en het publiek, zonder zelf een noot te zingen, aanvuurt met: ‘Awel, kennen jullie geen skwon meiskes? Hoe oud zijn ze? Zég het! Meebrullen! En nu moshen!’Zó was het dus bij slowthai.

Beeld Alex Vanhee

Lil Uzi Vert ★☆☆☆☆

Lil Uzi Vert stormde het podium op en neukte ons vervolgens keihard in de reet. Het ergste? Da’s dat een generatie opgroeit met het idee dat dít is hoe een hiphopshow hoort te zijn. Een zelfingenomen karaoke-act van een lui mompelend patsertje en zijn gemakzuchtig dj. Tragisch.

Beeld Koen Keppens

George Ezra ★☆☆☆☆

‘This torture never ends,’ klonk het in ‘Cassy O’’. Nou! Dat een moordenaar of iemand die éérst de chocolade uit z’n Prince-koeken eet levenslang moet brommen, tot daaraan toe, maar wat heb ik in vredesnaam gedaan om zo achteloos veroordeeld te worden tot een uur gladjakkerige kutliedjes?

Beeld Stefaan Temmerman

24KGolden ★☆☆☆☆

Blootgesteld worden aan de in autotune badende emorap van 24kGoldn kan niet gezond zijn. Ik heb nog liever dat Metejoor mij 24 uur lang iets semi-erotisch in de oren fezelt dan dat ik ooit nog naar 24kGoldn moet luisteren.

Beeld Koen Keppens

Bring Me The Horizon ★☆☆☆☆

Bring Me The Horizon straalde het soort levensvreugde uit dat je normaal gezien alleen ziet bij Gert Verhulst wanneer de eieren op zijn