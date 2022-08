Een insect nog irritanter dan de processierups en ijdele snobs in het reuzenrad: 9 onontkoombare trends op Pukkelpop

Pukkelpop is officieel voorbij, en dus: tijd voor conclusies. Wat zijn de trends dit jaar? Wat is het meest irritante insect? En wat is dat met die influencers?

Harry Potter-shit

U hebt hierna nog één dag de tijd, want jawel: ook dit jaar vallen er geheime kamers te vinden op het festivalterrein. De organisatie heeft het officieel over drie verborgen ruimtes, ergens te vinden op de uitgestrekte wei. Het gerucht dat die oorspronkelijk bedoeld waren als schuilplaats voor de fans van Lil Uzi Vert, wilde dan weer niemand bevestigen.

Cypress Hill

Traditioneel meer BV’s op de wei in het weekend. Zo is het altijd geweest, zo zal het altijd zijn. Niet aanwezig, wel een communiqué gestuurd: Bart De Wever, die de redactie meedeelde het optreden van Cypress Hill van vrijdag ‘zeer gesmaakt te hebben’. ‘Goed om zien dat er nog plaatsen bestaan waar het nóg erger gesteld is met de war on drugs.’

Beeld Alex Vanhee

Bob

Schitterden zaterdag door afwezigheid: de Britten van Bob Vylan, op voorhand nochtans getipt als ‘zeer de moeite waard’. Oorzaak: ‘paspoortproblemen.’ Wie is er eigenlijk begonnen met die hele Brexit, jongens? Het nieuws van de schrapping kwam vooral erg hard aan bij onze recensent van dienst, die daardoor een hele voorraad aan voorbereide Bob Dylan-woordspelingen in het water zag vallen. Een reactie: ‘Wát? Geannuleerd?! Godverdomme! Stront on stront!’ Onnodig te zeggen dat onze sussende woorden (‘Don’t think twice, it’s all right’) ook al in dovemansoren vielen.

Bob Vylan Beeld PKP

Hahato

Goed nieuws voor wie de Côté Bizar binnenstapt en zich bij de spiegels aan de ingang een liesbreuk schrikt als ze de schade zien die twee nachten op de camping heeft berokkend: dat zijn lachspiegels, zó slecht ziet u er nu ook weer niet uit. Het slechte nieuws: over de geur die u ondertussen verspreidt, valt er minder te juichen.

Beeld Thomas Sweertvaegher

Wespen

De processierups? Zó 2019. De plaag van 2022 is een eeuwige sterkhouder: de doodgewone wesp, de gesel van iedereen die denkt in het Food Wood snel wat naar binnen te steken, en de vloek van die specifieke snuiters die denken gauw-gauw de vuilnisbakken te plunderen op zoek naar plastic bekertjes die ze kunnen inruilen voor drankbonnen. Bonusvraag: wat zegt een wesp met goede smaak? STAKE!

Beeld Thomas Sweertvaegher

Ironie

Dag drie, en er is werkelijk geen ontkomen meer aan: het hawaïhemd heeft als kledingstuk alle ironie van zich afgeschud, en is anno 2022 weer opgewaardeerd tot een serieus te overwegen kledingkeuze. Ook een sterke stijger op dat vlak: de pornosnor. Alsof we níéts geleerd hebben uit de jaren 80. Experts voorspellen tegen Pukkelpop 2023 een nietsontziende herwaardering van sokken in sandalen, en Rick Astley. Hoed u!

Beeld Thomas Sweertvaegher

Reuzenrad

Geen festivals meer zonder influencers. U kan dat jammer vinden, maar het is nu eenmaal zo. Een steekproef van Onze Man op de wei heeft aangetoond dat het reuzenrad aan de ingang veruit het populairste decor is voor mensen die zichzelf de boeiendste headliner vinden, en die prestatie willen vastleggen op foto. Minst populair, volgens diezelfde steekproef: de Dixies naast de Club. Snobs!

Beeld Thomas Sweertvaegher

Pikkedieven

Zorgwekkend pushbericht op ieders smartphone zaterdag: ‘Let op je gsm! Pickpockets gespot!’ Snoodaards! Smeerlappen! Wie doet nu zoiets?

GSM

Boft u even, want dankzij een slimme investering hebben we bij Humo plots een hele partij gsm’s aangeleverd gekregen. De uwe voor slechts 100 euro! Wat zeggen we? Voor u: 75 euro! Vertel het uw vrienden! Voor al uw telecommunicatie: één adres!