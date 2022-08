Meer dan 200 bekers zonder één stap te zetten: de vijf beste tips van de beste bekerrapers

Na drie jaar zijn niet alleen de stampvoetende meute en de overuren draaiende tongen terug op Pukkelpop, ook een vaste festivalganger maakt weer zijn opwachting: de bekerraper. Wij wachtten enkele bekerrapers op aan de inzamelstand en vroegen hen naar hun beste tips, die ze onder lichte dwang en in ruil voor een door ons geledigd plastic kopje prijsgaven.

1. Eerst zelf stevig hijsen

Het lijkt zowat de gouden regel van het bekerrapen te zijn: eens je toren al van een aanzienlijke lengte is, komt al de rest vanzelf - vergelijkingen met niet nader genoemde lichaamsdelen hoort u ons niet maken. Hijs dus zelf eerst een biertje of 30, en ga nadien als een soort levende vuilbak op de wei staan. Tenzij je Dries Van Langenhove heet, dan dien je alles eerst te sorteren op kleur. Als wetenschappelijk experiment natuurlijk.

2. Deins niet terug voor het vuile werk

De eerste tip is bovendien tweeledig: wat te diep in het bekertje kijken trekt niet alleen andere bekers aan, het helpt ook om je grenzen te verleggen. Wij konden nog net iemand uit de welriekende diepten van een afvalcontainer trekken om haar naar haar beste bekerrapertip te vragen. ‘Gewoon in de vuilbakken kruipen’, zei ze met een dubbele tong en met een t-shirt die al heel wat ketchup en restjes stoofvlees had gezien. Een betaalbaar festival: je moet er wat voor overhebben.

3. Geduld is een schone deugd

Sorry Carlos, Jonathan en Bruno: jullie waren terughoudend om jullie beste bekerrapertip te onthullen, maar omdat wij bij Humo solidariteit hoog in het vaandel dragen, pennen we die toch neer. Meer dan 200 bekers hadden deze heerschappen al verzameld, en wel door slim af te wachten tot het recycling point sloot. De doorsnee festivalganger heeft immers niet in de gaten dat hij z’n zuur verzamelde bekers nergens meer kan inwisselen, en dumpt de plastic torens vervolgens gewoon aan de gesloten rolluiken. Of in de vuilbak. Nogmaals: je gaat hard of je gaat niet.

4. Neem een extra zak mee

Een mens bereikt natuurlijk ooit z’n limieten, en als de toren de kaap van 100 bekers overschrijdt, wordt zelfs de opgespannen bicep van een vaste Basic Fit-klant een beetje moe. Extra opslagruimte is op dat moment als een nieuwe ‘Better call saul’-aflevering na een maand lang ‘Zomerhit’ op tv: een verlossing. Mooi meegenomen: een rugzak biedt ook mogelijkheden om wat extra vloeibaar plezier langs de security te smokkelen.

5. Kies het juiste moment

Ons niet gelaten dat je de hele dag door vuilzakken ploetert en met de blik naar de grond de wei afspeurt, maar professionele bekerrapers gaan efficiënter te werk. Net ná een concert ligt de grond voor het podium bezaaid met niet ingeloste verwachtingen, alcoholhoudend zweet en lege bekers. Dat je dan het gevaar loopt om nog net aan de laatste noten van Sean Paul blootgesteld te worden, is het risico van het vak.