TikTok-fenomeen BERRE geeft geheim concert op Pukkelpop

Terwijl Bizkit Park vanaf de Main Stage teenage angst blèrde, opende Pukkelpop zaterdag met een secret gig van teenage hartendiefje Berre.

Bent u de 30 gepasseerd? Dan moeten we vast eerst even uitleggen dat Berre de 21-jarige Berre Vandenbussche uit Schepdaal is, beter bekend als @berre.music op TikTok. Met een half miljoen volgers is hij momenteel één van de absolute sterkhouders op dat kanaal. Zijn cover van ‘Lost Without You ‘van Freya Ridings, waarmee zijn guerilla set aan het DWNTWN-podium opende, scoorde zelfs bijna tien miljoen views.

Hoe meet je populariteit? Wanneer het publiek luidruchtig eist om de laatste song in de set doodleuk te herhálen. Deed-ie ook, de lieverd.

Op één nacht lijkt Berre popi geworden, maar niets blijkt minder waar. Op 13-jarige leeftijd deed hij al eens een blind audition voor ‘The Voice Kids’. De reactie van de jury? Volgens Regi was zijn bereik niet groot genoeg, voor Natalia zat de timing niet altijd juist en aan zijn Engels moest ook gesleuteld worden. Die euvels leken inmiddels verholpen terwijl hij zich aan een honderdtal verraste bakvissen voorstelde met een geslaagde cover van Billie Eilish en eigen werk.

Beeld Alex Vanhee

Op de skatestage van Pukkelpop bracht hij dus ook zijn eigen single ‘Say My Name’, over een break-up. Afgaande op de verhitte reacties uit het inderhaast verzamelde publiek is eenzaamheid voorlopig het laatste van zijn zorgen.

Berre zit overigens bij de laatste tien finalisten van de Zomerhit van Radio 2. Vanavond weten we of er geschiedenis wordt geschreven en een TikTok-sensatie BV’s als Niels Debadstader het nakijken geeft.