Humo's Prettig Prikkelende Pukkelpop-ABC

'Als ik eens wat minder zin heb om te touren, denk ik terug aan die krioelende hoop maden'

Awards

Vroeger had je als muzikant een balzakpiercing, drie verslavingen of een SP.A-partijkaart nodig om op Pukkelpop te mogen spelen. Tegenwoordig maak je met een internationaal gerenommeerde muziekprijs meer kans. Er komt wat voorbij op zo’n weekend: één Pulitzer (Kendrick Lamar), één Mercury Prize (Benjamin Clementine), zes keer Humo’s Rock Rally-goud (Novastar, Goose, Steak Number Eight, Warhola, Mauro Pawlowski, Whispering Sons), één World Series of Poker-kampioenschap (Steve Albini van Shellac), ettelijke Grammys (Arcade Fire, Justice, The War On Drugs, Pharrell Williams, Kendrick Lamar...), één DJ Award (Todd Terje), vier Brit Awards (Rag’n’Bone Man, Dua Lipa, Kendrick Lamar, Arcade Fire) en een stuk of 93 MIA’s.

Brockhampton

Brockhampton (donderdag, Dance Hall, 16.30) is een internetsensatie. De zelfverklaarde ‘beste boyband sinds One Direction’ bestaat uit in totaal 14 rappers, producers en regisseurs die elkaar online leerden kennen op een Kanye West-fanforum en allemaal samenwonen in een huis in North Hollywood – een nieuwe trend, want ook de acht leden van Superorganism (donderdag, Castello, 17.45) hokken samen, maar dan in Londen.

Cijfers

187: het aantal artiesten op Pukkelpop ’18. 73 (of 39 procent) van hen stonden al eerder in Kiewit, 114 acts komen voor het eerst. 89 namen vindt u terug in dit ABC.

3: van alle bands op de affiche zijn er drie die ooit ‘De Tijdloze’ van Studio Brussel haalden. (Ter vergelijking: op Rock Werchter dit jaar waren dat er tien.) Te weten: Arcade Fire, Novastar en – schijt nu mieren – Papa Roach (vrijdag, Main Stage, 18.45). Aan u om uit te maken of dat iets zegt over de Pukkelpop-affiche van dit jaar, over de StuBru-luisteraar of meteen over de wereld.

20: zoveel jaar is het geleden dat Incubus (vrijdag, Marquee, 00.00) voor het laatst op Pukkelpop stond.

2: op de noodlottige Pukkelpop van 2011, toen een gifgroene storm over de weide trok en vijf bezoekers het leven lieten, waren slechts een handjevol bands tot spelen gekomen. Twee ervan komen ook dit jaar: The Sore Losers (vrijdag, Marquee, 17.50) en The Wombats (zaterdag, Marquee, 15.00). Het belooft een speciale ervaring te worden voor de groep van ‘Let’s Dance to Joy Division’: de Britten hebben in interviews uitgebreid over de storm gesproken – ‘Het ergste wat we ooit meemaakten!’ – en keren nu voor het eerst terug naar Kiewit.

Dettmann

Marcel Dettmann (donderdag, Boiler Room, 22.00) – qua looks een kruising tussen een onuitgeslapen Kobe Ilsen en Jaime Lannister uit ‘Game of Thrones’ – is dé Duitse technogod, één van de absolute iconen van de illustere Berlijnse club Berghain en een man met een invloedssfeer zo breed dat driekwart van de Boiler Room zich onder zijn vleugels verstopt. Kan er naar verluidt niet om lachen als mensen vragen of hij ook ‘Despacito’ wil draaien.

Enzoverder

Op de allereerste editie van Pukkelpop, in 1985, lag de nadruk vooral op wave, goth en industrial. Het jaar daarna was er ook alternative rock en reggae– met Yellowman en Skyblasters. In 1992 kwamen de hiphoppers (Public Enemy en Beastie Boys op kop), de Dance Hall was er al in 1994, en toen ook Los Lobos naar Kiewit kwam, dachten we alles gehad te hebben. Alles? Nee, het heeft tot 2018 geduurd voor ook klassieke muzikanten op het podium werden geduld. Op donderdag 16 augustus openen Jef Neve en vrienden – het 25 man (m/v) sterke Crossbones Trombone Collective – de Marquee met een performance die gebaseerd zal zijn op werk van de Noorse componist Ola Gjeilo, van de Oostenrijker Anton Bruckner en op Vivaldi’s ‘Vier seizoenen’. Doe er uw voordeel mee.

Foute seks

Al sinds 1993 wordt in de literatuur jaarlijks de Bad Sex in Fiction Award uitgereikt. De gelukkige is de auteur die dat jaar het tenenkrullendst of potsierlijkst over kezen schreef. Met Morrissey staat er één muzikant in de lijst laureaten. Hij won in 2015, voor een passage uit zijn roman ‘List of the Lost’. Voor liedjesteksten zou een gelijkaardige prijs mogen bestaan. Bewijsstukken A, B en C:

A: Incubus in ‘Here In My Room’: ‘Pink tractor beam into your incision / Head spinning as free as Dervish’s whirl / Thank you for being that kind of girl’. Pink tractor is slang voor penis, incision voor vagina. A dirty mind is a joy forever, maar niet in dit geval.

B: Kendrick Lamar (zaterdag, Main Stage, 23.45) heeft het níét over huisdieren in ‘LUST.’: ‘Girl, I respect the cat / I promise just a touch / Let me put the head in / It’s okay, she said, it’s okay.’

C: Maar de Texaanse rap-superster Travis Scott (vrijdag, Main Stage, 01.00) wint. Van zijn hand komen parels als ‘I leave her legs spread like she fuckin’ Moses / I leave her back bent a lil scoliosis’ (uit ‘Home’), ‘Wanna know my dick longer han a Pringle box’ (uit ‘Pray 4 Love’) en, voor wie niet bang is van een beetje kink, ‘Yeah, think I’m shitting on you / But I barely farted’ (uit ‘The Hooch’).

Goose

Goose (vrijdag, Dance Hall, 00.00) is dit jaar de enige liveact die al vijf keer of meer op Pukkelpop stond, stelt eigenlijk nooit teleur en heeft dus een reputatie hoog te houden. Bovendien, zo werd op de Gentse Feesten in de vroege uurtjes vernomen, is de groep van plan om het deze keer ‘helemaal anders aan te pakken’ en, als het even kan, ‘volledig back to basics.’

Humor

Waar valt er te lachen, nu de reizende variétévoorstelling van ‘De ideale wereld’ niet naar Kiewit komt? De bind- en andere teksten van De Jeugd van Tegenwoordig (woensdag, Dance Hall, 22.50) en de slapstick van Arcade Fire zijn een goed begin. En dan is er Thunderpussy (donderdag, Marquee, 14.45), heden de favoriete band van Pearl Jam-gitarist Mike McCready. Niet dat de all female band een mop is: ze brengt goede, stevige classic gitaarrock, en de energie van Molly Sides, Whitney Petty, Ruby Dunphy en Leah Julius is live aanstekelijk. Maar de groepsnaam is slang voor ‘luide vaginale scheet’, en de dames geven nooit de indruk zichzelf ernstiger te nemen dan noodzakelijk. Lachen met de kolderteksten als ‘Apu van de nightshop’, ‘Brood’ en ‘Het gat dat niet groot genoeg was’ van Fleddy Melculy (woensdag, Castello, 20.05) kan en mag. En tot slot zal Mauro Pawlowski u op zaterdagochtend, samen met Daan, Willy Sommers en andere Kempenzonen (zaterdag, Marquee, 11.55) proberen wakker te blazen met een fanfare. Een act waarvan de clou voorlopig nog een goed bewaard geheim is.

Innige deelneming

Zonde: de getalenteerde, witty, excentrieke John Maus heeft zijn concert op Pukkelpop moeten afzeggen. Hij heeft helaas het best mogelijke excuus: zijn broer en bandmaat Joseph Maus overleed eind juli in Letland, waar de groep op tournee was. De omstandigheden waarin dat gebeurde, zijn nog steeds onduidelijk. Joseph was 30 jaar.

James Holden

Af en toe doen we iets volstrekt legaals en leuks: als we thuis op het terras op reis willen gaan, leggen we tien keer na elkaar de laatste plaat van James Holden op: songs met zoveel diverse invloeden – van de donkerste jungle tot de betonnen brousse – dat we achteraf gegarandeerd met een jetlag zitten. Live doen hij en The Animal Spirits (donderdag, Castello, 19.35) zelfs af en toe aan Radiohead denken, met muziek die tegelijk freaky en breekbaar klinkt. Maar omdat Holden zijn hand niet omdraait voor een improvisatie meer of minder, wordt het voor hetzelfde geld iets helemaal anders: een bingoavond met een swingend optreden van Luc Steeno?

Er zijn nog meer acts op Pukkelpop die u op een vliegtuig naar de funky delen van Afrika zullen zetten, zoals Sons of Kemet (zie verder), maar ook Awesome Tapes From Africa, Egyptian Lover en Sudan Archives.

Kelly Lee Owens

Een tijdje vóór ze in 2017 doorbrak met haar debuut, een onvolprezen verzameling geflipte droompopsongs, werkte Kelly Lee Owens (donderdag, Castello, 15.50) als verpleegster op de kankerafdeling van een ziekenhuis in Manchester. ‘Mijn patiënten hebben me overtuigd om mijn job op te geven en volledig voor de muziek te gaan. Uitstekende carrièreadviseurs: ze konden elk moment sterven en hadden dus geen reden om te liegen. Ik móést hun woorden wel ter harte nemen.’ Owens wordt een technopopsjamaan genoemd, maar dat klinkt te hard en te onnozel. Ze is er voor fans van Fever Ray, Julia Holter, Nicolas Jaar en ANOHNI, of voor al wie Björk de laatste paar jaar niet meer zo goed kan volgen.

Loonbriefje

De Siberische Nina Kraviz (zaterdag, Dance Hall, 22.00) kluste, vóór ze bijna dagelijks tienduizenden ravers aan het dansen bracht en interviews in haar badkuip begon te geven, bij als assistente in een tandartsenpraktijk die zich specialiseerde in kosmonauten. Tourist LeMC (donderdag, Dance Hall, 20.05) was voorheen maatschappelijk werker, toetsenist Mike Taylor van Walk off the Earth (donderdag, Main Stage, 13.55) baas van een transportmaatschappij, en Joe Casey van Protomartyr (zaterdag, Lift, 20.25) werkt nog steeds als buitenwipper aan een comedyclub in Detroit. Adam Granduciel van The War On Drugs (donderdag, Main Stage, 21.00) was vroeger conciërge van goedkope huurappartementen.

Granduciel «Ik moest regelmatig wc’s ontstoppen en vermangelde eekhoornkadavers uit de gootsteen halen. Maar het ergst waren de studenten. Ik kon ze niet téllen, al die 18-jarigen die in het begin van het jaar door hun ouders naar hun studentenkamer werden gebracht. Mama en papa stopten de koelkast vol met groenten, fruit en yoghurt. Die koelkast ging vervolgens nooit meer open, want al die zwijnen leefden een jaar op pizza en bier. Op het einde van het jaar zat de hele keuken onder de maden. Als ik eens wat minder zin heb om aan een nummer te werken, of om te touren, denk ik nog altijd terug aan die krioelende hoop over elkaar kruipende maden.»

Met de trein

De onbetwiste veteraan van deze Pukkelpopaffiche is Steve Albini, die er al bij was op de dérde editie van Pukkelpop (van in totaal 33), in 1987. Toen stond hij er met Big Black, nu met het altijd fantastische Shellac (donderdag, Club, 19.05). Producer, studiotechnicus, frontman en allround speciale mens Albini komt trouwens meestal met het openbaar vervoer naar zijn festivaloptredens. Houd dus uw ogen open als u met de trein vanuit Alken komt.

Niet te missen

1. Dirty Projectors (donderdag, Club, 17.20) heeft net een viersterrenplaat uitgebracht. Uit de Humo-recensie: ‘Ontdek hoe de door schetterende blazers voortgestuwde disco-soultrein ‘I Feel Energy’ rakelings langs de mainstream scheert: alsof Michael Jackson en Quincy Jones aan het knippen en plakken gingen tijdens een zotte studionacht in 1983, en Michaels aap Bubbles het laatste woord kreeg.’

2. Call Super (vrijdag, Booth, 22.00) heet eigenlijk Joe Seaton, komt uit de Berlijnse scene, noemt zichzelf ‘een menselijke bliksemafleider’ en is veruit de spannendste elektronicaminimalist van het moment.

3. De exotica van het contemporary jazz-trio GoGo Penguin (zaterdag, Club, 19.30).

4. WWWater (vrijdag, Lift, 21.45), of Charlotte Adigéry, van wie de soul en r&b-tronica swingt, zoemt en verleidt waar u glarieogend bijstaat. Zie ook: Angèle (woensdag, Dance Hall, 21.30), samen met Glints (donderdag, Lift, 18.15) en Zwangere Guy trouwens de enige die deze zomer op Rock Werchter, Dour én Pukkelpop staat.

5. Sleaford Mods (zaterdag, Castello, 19.25) en Amenra (vrijdag, Marquee, 21.45), en we zeggen het niet nog een keer.

Oude rockers

Begin jaren 90 verhuisden honderden rockgroepen naar Seattle in de hoop ontdekt te worden als De Nieuwe Nirvana. Daarna was het vooral in Manchester en Londen te doen, en bij aanvang van het lopende millennium verhuisde het epicentrum van de rock naar New York. Waar de klepel tegenwoordig hangt, is minder duidelijk. Een blik op de Pukkelpopaffiche leert dat er vooral langharig gerockt wordt in deze vijf reservaten: Australië (King Gizzard & the Lizard Wizard, Rolling Blackouts Coastal Fever, Hockey Dad, West Thebarton), Philadelphia (Ron Gallo, The War On Drugs), Californië (Moaning, Incubus, The Fever 333), Canada (METZ, Death From Above, Arcade Fire) en de wijde omgeving van Kortrijk (Amenra, Steak Number Eight, Warhaus, dirk.). Dat u het weet.

Pseudoniemen

What’s in a name? Op expeditie door de wildgroei aan artiestennamen en noms de plume op de Pukkelpopaffiche!

Als u Ronnie Flex (zaterdag, Main Stage, 15.50) al onnozel vindt klinken, bedenk dat die naam nog altijd te verkiezen is boven Ronell Langston Plasschaert, zoals de Nederlandse rapper werd geboren. En Travis Scott mag dan klinken als een banale, doordeweekse naam, maar voor een rapper is het een wereld van verschil met Jacques Berman Webster II, de naam met de minste street credibility ten westen van Jelle Cleymans. De Ier Rejjie Snow (donderdag, Lift, 22.35) heet eigenlijk Alexander Anyaegbunam. De Schot Denis Sulta (donderdag, Booth, 00.00) werd geboren als Hector Barbour, een naam die toch minder naar rozijnkoeken geurt.

Grappig is dat een mooie, ronde, bijna té vlot bekkende naam als Dua Lipa (donderdag, Main Stage, 19.05) dan weer wél de geboortenaam van de Londense met Kosovaarse roots blijkt te zijn. En Sofi Tukker (vrijdag, Dance Hall, 14.10), van het radiohitje ‘Best Friend’, is gewoon een versmelting van de voornamen van het New Yorkse duo Sophie Hawley-Weld en Tucker Halpern.

Sommige artiesten krijgen spijt van het flauwe pseudoniem dat ze ooit op een doorrookte avond bedachten. Nick Murphy (donderdag, Club, 23.30) wil bijvoorbeeld niet meer aangekondigd worden als Chet Faker, ook al is die naam veel bekender en dus commercieel waardevoller. Dave Longstreth, frontman en tegenwoordig enige lid van Dirty Projectors, beweert geen flauw idee te hebben waar zijn (nochtans heel specifieke) groepsnaam vandaan komt. Imagine Dragons (zaterdag, Main Stage, 21.20) schijnt een anagram te zijn, maar de groep wil niet vertellen waarvan. Madensuyu (vrijdag, Club, 01.00) is gewoon ‘mineraalwater’ in het Turks.

Veertien jaar geleden moest Death From Above (donderdag, Marquee, 16.30) zijn groepsnaam veranderen na een boze brief van LCD Soundsystem-baas James Murphy, wiens Death From Above Records-label al een paar jaar eerder bestond. De band ging verder als Death From Above 1979, maar keerde nu terug naar de oude naam: ‘We dachten: we zullen wel zien of iemand er iets van zegt. Niemand gaf een kik.’

Quiz

1. Van welke Pukkelpopganger is het volgende citaat? ‘De botsing tussen absurditeit en bittere ernst zit heel erg in onze muziek. Alsof je lachend roept: ‘Het leven is kak!’’

a) Dave King van Flogging Molly (donderdag, Main Stage, 15.35)

b) Jelle Denturck van dirk. (woensdag, Castello, 19.00)

c) Skyve feat. Eva De Roo (woensdag, Boiler Room, 23.00)

2. Wie heeft dit in Humo gezegd? ‘Onlangs hebben ze mij gevraagd wie ik nog op mijn lijf zou willen tatoeëren, en ik heb toen in alle eerlijkheid gezegd: ‘Arno op mijn linkerbil, Marc Didden op mijn rechterbil, en Yvan Mayeur in mijn reet, want daar hoort hij thuis.’’

a) Coely (woensdag, Dance Hall, 00.30)

b) Max Colombie van Oscar & the Wolf (vrijdag, Main Stage, 22.45)

c) Zwangere Guy (woensdag, Dance Hall, 20.15)

3. ‘Damn, dis-moi’ van Christine & The Queens is op kousenvoeten uitgegroeid tot één van de zomerhits van 2018. Uit wiens koker komen de beats van dat nummer?

a) Slushii (vrijdag, Boiler Room, 21.30)

b) Riton & Kah-Lo (vrijdag, Boiler Room, 17.00)

c) DâM-FunK (zaterdag, Booth, 23.00)

Recyclage

Met de slogan ‘Waste today, better cup next time!’ slaan Pukkelpop, Maes, de stad Hasselt en recyclagebedrijf Fost Plus de handen in elkaar voor een groene primeur. Voor het eerst zullen de bierbekertjes in Kiewit voor de volle 100 procent gerecycleerd worden. Ze worden omgezet in grondstoffen, waar volgend jaar de nieuwe bekertjes van gemaakt zullen worden. Denk daaraan, als u straks te lam bent om naar de toiletten te wandelen en u het tijdens pakweg Cigarettes After Sex (zaterdag, Club, 23.45) weer in uw beker laat lopen.

Soundtracks

Nooit gehoord van het Amerikaanse Welshly Arms (zaterdag, Marquee, 14.10)? Oké, maar ‘Hold On, I’m Coming’ – bluesrock die zich hoestend en rochelend op gang trekt – kent u wel van de trailer van Quentin Tarantino’s ‘The Hateful Eight’. Arcade Fire leverde vijf jaar geleden muziek voor het bekroonde scifi-drama ‘Her’, een film van regisseur Spike Jonze, die ook de videoclips van Arcade Fire-singles ‘Afterlife’ en ‘The Suburbs’ maakte. Amenra voorzag de kortfilm ‘Naked Heartland’ van een soundtrack, en de songs van Imagine Dragons waren totnogtoe te horen in maar liefst 81 films en series, geen popgroep deed de laatste jaren beter. Adam Granduciel van The War On Drugs heeft een compleet andere link met Hollywood: hij deelt een huis, een hond en een leven met actrice Krysten Ritter, Jane Margolis in ‘Breaking Bad’ en Jessica Jones in ‘Jessica Jones’.

Timing

Timing is alles. Neem nu Arcade Fire, dat sinds de release van hun laatste plaat al op Werchter, in het Sportpaleis en op de pensenkermis van Erpe-Mere stond: je vraagt je af welke rechtgeaarde fan hun ‘Everything Now’-tour nog níét heeft gezien. En Papa Roach en Incubus zijn al sinds 2003 enkel nog in de gaten te houden door het vizier van een geladen dubbelloops. Maar hier en daar hebben ze in Kiewit wél de juiste naam op het juiste moment te pakken. Bijvoorbeeld:

1. Sophie (vrijdag, Castello, 20.45): de Schotse producer (voor onder meer Vince Staples, Madonna en Let’s Eat Grandma), transgendervrouw en singer-songwriter Sophie Xeon bracht een dikke maand geleden één van de verrassendste platen van het lopende muziekjaar uit. ‘Oil of Every Pearl’s Un-Insides’ klinkt over the top en barok, maar is volstrekt origineel en getuigt van het talent van iemand met absolute controle over haar kunst.

2. Sons of Kemet (vrijdag, Lift, 00.00): compleet terecht gehypet. De groep rond saxofonist Shabaka Hutchings bouwt feestjes die qua temperatuur perfect aansluiten bij deze zomer. Of u vertrouwd bent met wereldmuziek, dan wel nu pas leert dat soca een samenvoeging is van soul en calypso, u zúlt verdwalen in dit oneindige tussenland van jazz, dub, soca en ontsporende fanfareleut.

3. Whispering Sons (vrijdag, Lift, 14.05), Jungle (zaterdag, Castello, 21.30) en Tamino (zaterdag, Marquee, 18.35): drie acts die in de maanden na Pukkelpop eindelijk die langverwachte nieuwe (of eerste) plaat uitbrengen, en een deel van dat materiaal ongetwijfeld in primeur zullen lossen in Kiewit.

4. Rhye (vrijdag, Club, 22.45): ga er nu heen, vóór de onvolprezen soul en (oké, Wikipedia) ‘sophisti-pop’ van Mike Milosh alleen nog maar in de bunker van Vorst te zien is.

Uitslag

De juiste antwoorden van de quiz bij de Q: b, c, c. De gelukkige die ze alle drie correct had, treffen we in Kiewit aan de eerste bar rechts van de Humostand. U trakteert. Eerst gezegd!

Vaarwel

Ik zeg geen vaarwel, maar tot ziens. Steak Number Eight (vrijdag, Marquee, 15.55) houdt er níét mee op. Brent, Cis, Jesse en Joris blijven volgens de berichten gewoon samen muziek maken, alleen doen ze dat vanaf november onder een andere naam. Op Pukkelpop kunt u naar het voorlaatste optreden van de ex-groep Steak Number Eight. Het laatste is in de AB, in november. Dat roept herinneringen op aan het laatste festivalconcert van die andere Rock Rally-laureaat, Evil Superstars, ook op Pukkelpop en precies 20 jaar geleden. Hún slotakkoord leverde toen een legendarisch optreden van après nous, le déluge-proporties op. Het ‘afscheid’ van Steak zou ook zo’n moment kunnen worden. Kortom: ga kijken, als u daar dan toch bent.

Workaholic

Welke Pukkelpopartiest werkt zich het hardst uit de naad?

Volgens het uitstekende setlist.fm behoren zowel Dua Lipa als Charlotte de Witte (donderdag, Boiler Room, 00.00) wereldwijd tot de tien artiesten die de voorbije 365 dagen het vaakst op een podium stonden, respectievelijk 162 en 151 keer.

Enkele artiesten doen op Pukkelpop aan cumul. Oliver Symons staat vrijdag met Warhola in de Marquee, een dag later op de Main Stage met Bazart. Programmator Eppo Janssen staat, als hij aan de bar niet net een nieuw vat moet aansluiten, donderdagnacht in de Castello te draaien. En Kim Mathijs doet een dubbele shift op zaterdag. Eerst als de helft van het uit eigen as en vinyl herrezen duo Ed & Kim, en een paar uur later als Michael Midnight, het pseudoniem waarmee hij Pukkelpop al voor het zesde jaar op rij voor afgelopen zal verklaren.

King Gizzard and the Lizard Wizard (zaterdag, Club, 21.20) doet straffer: de Australische psych-rockers brachten de voorbije vijf jaar dertien studioplaten uit, waarvan alleen al vijf in 2017. Voor wie niet onder de indruk is van kwantiteit: live stellen de neusvreters van King Gizzard zelden teleur.

Kanshebber voor het meest intense optreden van het weekend: de hiphop-trash van Ho99o9 (vrijdag, Castello, 18.45). TheOGM en Eaddy spelen, rappen, roepen en stampen met de overtuiging van een kamikazepiloot en met de choreografie van een gorilla met brandende Buffalo’s aan de voeten.

‘X-Files’

Het kierewiete Amerikaanse rapduo $uicideboy$ (zaterdag, Marquee, 16.45) heeft 500.000 volgers op Facebook, maar géén Engelstalige Wikipediapagina. En dan? Het wordt al vreemder als u weet dat er wel een Finse, Duitse en Poolse pagina is en dat elke Engelstalige poging (en zo zijn er al veel geweest) telkens stante pede van het net wordt gehaald. Niemand weet waarom.

Yellow Days

Oude ziel in een jong bleekschetenlichaam: Yellow Days (vrijdag, Lift, 17.50) is George van den Broek (19), een Britse plattelandsjongen met synesthesie, een hersenafwijking waardoor bepaalde zintuigen zich vermengen. George hoort bijvoorbeeld kleuren. Op een traanvormige gitaar en met zijn met schuurpapier bijgewerkte stembanden maakt hij eigenzinnige bluessoulweirdorock. De brug tussen Joe Cocker en King Krule, tussen Ray Charles en Mac DeMarco. Hoge verwachtingen!

Zwangere Guy

Er is altijd iemand die het beter kan uitleggen dan u, en op Pukkelpop zal die iemand nogal vaak Zwangere Guy zijn. ‘Elk detail wordt hier besproken totdat ge het hebt begrepen / Praat geen bullshit, ik had stront genoeg in het verleden.’ Olé!