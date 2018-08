Pukkelpop 2018 in 14 verschroeiende keuzes: Humo's dubbelgespierde dilemmadoorhakker

Natuurlijk kennen wij dat: perfect voorbereid ten festivalle getrokken en toch slaat de twijfel toe wanneer een vriend of vriendin je iets aanraadt of er een flard pauzemuziek is die je prikkelt. Wij probeerden te anciperen op mogelijk opduikende dilemma’s en trachten u zachtjes de weg te wijzen.

Woensdag

1. Daniël Busser (Dance Hall, 19.00) vs. dirk. (Castello, 19.00)

Het begint nog maar en het is al zover. De start van Pukkelpop stelt ons niet meteen voor een verschroeiende keuze, maar wel voor eentje die de intenties bikkelhard blootlegt. Wie zijn vierdaagse ziet als een zwoel zomerfeestje vol leuke ontmoetingen en hier en daar een oppeppend muziekje, trekt wellicht naar Daniël Busser, een 19-jarige, veelbelovende Limburgse rapper die autotune hoog op zijn rider heeft staan en de grote wereldproblemen laat voor wat ze zijn. Tezelfdertijd wekt het groepje dirk. de Castello tot leven. Dirk. pakte brons in Humo’s Rock Rally 2016, debuteerde eerder dit jaar met het bitterzwarte en niet mis te verstane ‘dirk.’, en zal de Castello-bezoeker trakteren op een existentiële boterham die wellicht zal aanzetten tot het mompelen van de volgende vraag: hoe lang nog tot Shellac? Daarover later meer.

2. Zwangere Guy (Dance Hall, 20.15) vs. Fleddy Melculy (Castello, 20.05) vs. The Boilerboys (Boiler Room, 20.00)

We zouden u aansluitend naar een verjaardagsfeestje kunnen sturen in de Boiler Room, waar het Limburgse dj-duo Guy Legein en Gery Bessemans uit Leopoldsburg (de bron van Pukkelpop!) al voor de vijftiende keer op rij de tent opent waaraan het zijn naam te danken heeft. Maar The Boilerboys sluiten de zaak aldaar op woensdag ook af zonder al te zware tegenprogrammatie, dus zijn er andere opties. Metal of rap in de moedertaal, oftewel: Fleddy Melculy of Zwangere Guy. De eerste optie is een uit de hand gelopen grap die op vraag van de lachers al sinds 2015 wordt volgehouden, de tweede is het pseudoniem van Gorik van Oudheusden, die met STIKSTOF één van de vaandeldragers van de hedendaagse Brusselse hiphop is, en als Zwangere Guy ook solo aan een stevige reputatie bouwt. Wij weten het al!

3. De Jeugd Van Tegenwoordig (Dance Hall, 22.50) vs. Novastar (Castello, 22.50)

Op de Main Stage van Werchter kon Joost Zweegers niet anders dan het publiek vermaken met een flinke graai in zijn met hits bezaaide oeuvre, en wat deed hij dat goed. In de knussere en hem wellicht meer op het lijf geschreven omgeving van de Castello (Joost komt van de straat!) is hij het zijn fans verplicht om een voorsmaakje te serveren van zijn in het najaar te verschijnen nieuwe plaat. Die werd ons in avant-première reeds voorgeschoteld en vonden we redelijk fantastisch. Zonder evenwel ‘Wrong’, ‘Lost & Blown Away’ en ‘Mars Needs Woman’ over het hoofd te zien, dat spreekt. Wie liever meebrult tijdens concerten, mag overigens gewoon naar De Jeugd Van Tegenwoordig gaan in de Dance Hall. Altijd feest, altijd leuk, alle begrip.

4. Coely (Dance Hall, 00.30) vs. Warhaus (Castello, 00.30)

Een laatste vaderlandse knoop om de woensdag mee af te sluiten, en wederom een keuze tussen Dance Hall en Castello, tussen hiphop en door traditionelere instrumenten aangedreven belpop. De intussen 24-jarige Antwerpse Coely Mbueno kwam op haar 17de voor het eerst piepen en is intussen een met prijzen en lof overladen vaste waarde in de Europese r&b. Ideaal voor wie zijn eerste Pukkelpopdag naadloos wil laten overgaan in zijn eerste, door allerhande dj’s leven ingeblazen Pukkelpopnacht. Kan ook: met nog drie slopende dagen in het verschiet de zaak voor bekeken houden met Warhaus in de Castello. Voorwaar geen slecht idee, daar Maarten Devoldere met ‘We Fucked a Flame into Being’ en ‘Warhaus’ in amper twee jaar tijd met twee langspelers duidelijk heeft gemaakt dat er wonderschoon leven is buiten de planeet Balthazar. Waren wij u, we zouden het van onze fysieke paraatheid laten afhangen.

Donderdag

5. Dua Lipa (Main Stage, 19.05) vs. Shellac (Club, 19.05)

Er moet daar in de Pukkelpopkantoren bij het opstellen van de affiche een spreadsheet vanjewelste aan te pas gekomen zijn, want het moet gezegd: de overlappingen die er zijn, zijn er vaak geen, of alleszins niet van die aard dat ze de bezoeker met een verscheurd muziekhart opzadelen. Kiezen tussen Dua Lipa en Shellac – volledig overlappend – is als kiezen tussen een strandvakantie op de Bahama’s en een kampeertrip in Aleppo.

Dua Lipa kwam twee jaar geleden voor het eerst naar Pukkelpop met amper één single op haar naam, maar liet daarmee de Dance Hall moeiteloos buiten zijn oevers treden. Twee jaar, een gelauwerde debuutplaat, een resem hits en evenveel Brit Awards later is enkel de Main Stage nog op maat gesneden van de nog altijd maar 22-jarige popster uit Londen.

Shellac daarentegen is het monster van Steve Albini, gerenommeerd, gerespecteerd en berucht als producer en fabrikant van afgemeten existentieel lawaai sinds de vroege jaren 80. Shellac doet zelden normale festivals aan, maar Pukkelpop is geen normaal festival.

6. Grizzly Bear (Marquee, 20.05) vs. Tourist LeMC (Dance Hall, 20.05)

Eveneens volledig overlappend: Grizzly Bear en Tourist LeMC. De meerwaardezoeker trekt uiteraard blindelings naar de Marquee waar Grizzly Bear het soort artrock zal etaleren waarop desgewenst ook schaamteloos de beentjes kunnen worden gestrekt, zoals in de herfst van vorig jaar nog bleek in de AB. Wie op zoek is naar een vlot meezingbare mix van reggae, hiphop, kleinkunst en folk, gaat naar de Dance Hall. ‘En route’ van sinjoor en diehard Royal Antwerp F.C.-fan Tourist LeMC uit 2015 haalde platina, een opvolger is eindelijk in aantocht. Wij komen niet uit Antwerpen, maar telkens als we er via de Craeybeckxtunnel binnenrijden, schalt het door ons hoofd: ‘Maain stad, maain stad!’. En dat is niet de schuld van Grizzly Bear.

7. Arcade Fire (Main Stage, 23.30) vs. Charlotte De Witte (Boiler Room, 00.00)

Dag twee afsluiten met Arcade Fire, in popsongs verpakte melancholie en weerbarstigheid uit Canada, of met Charlotte de Witte (echte naam: Charlotte de Witte), in rave-techno verpakte melancholie geserveerd vanop de draaitafels: zo moeilijk kan die keuze wederom niet zijn. Wij zeggen niks.

Vrijdag

8. The Sore Losers (Marquee, 17.50) vs. Børns (Dance Hall, 17.50)

Wederom een pluim op de hoed van de samenstellers: ook op vrijdag zijn we al een flink stuk ver in de dag vooraleer we hartverscheurende keuzes dienen te maken. Maar dan slaat de klok 17.50 en bestormen The Sore Losers het podium van de Marquee terwijl iets verderop in de Dance Hall Børns eraan begint. Een keuze tussen in smeerolie gestoken rock-’n-rollvolk dat zijn mannelijkheid niet onder stoelen of banken steekt, of een androgyne 26-jarige uit Michigan die laat horen hoe MGMT en Tame Impala zouden klinken mochten ze een extra scheut pop door hun saus roeren. Moeilijk!

9. Papa Roach (Main Stage, 18.45) vs. Ho99o9 (Castello, 18.45)

Papa Roach stond midden jaren 90 mee aan de wieg van de nu-metal, Ho99o9 doet sinds een jaar of vijf iets aardedonkers met hiphop en hardcore waar nog geen naam voor bestaat. Gestroomlijnde, melodieuze en met een Californisch zonnetje overgoten alternatieve metal op de Main Stage, of naar de krochten van de Costello voor wellicht het afschrikwekkendste en meest opwindende dat Pukkelpop 2018 te bieden heeft. Niet moeilijk!

10. N.E.R.D (Main Stage, 20.45) vs. Benjamin Clementine (Club, 20.50)

Pharrell Williams, aanwezig op zowat elke plaat die de afgelopen vijf jaar verscheen van het puikje van de goedboerende hiphop en r&b, zakt nog eens af naar Pukkelpop met N.E.R.D, de groep waarmee het in 2002 met de release van het indrukwekkende debuut ‘In Search Of...’ voor hem allemaal begon. Als u het ons vraagt, leverde hij met N.E.R.D nooit meer een plaat af die naast die eerste kon liggen, laat staan dat ze die oversteeg. Schitteren deed hij de laatste jaren vooral solo, door met ‘Happy’ achteloos dé hit van het decennium uit zijn mouw te schudden, en door zijn tweede grootste hit, ‘Get Lucky’, aan Daft Punk te schenken. Misschien weten een Kiewits streekbier en de lokale keuken zijn eerste liefde nieuw leven in te blazen, maar wij zouden u op Benjamin Clementine willen wijzen, die tegelijkertijd met N.E.R.D in de Club speelt. Sinds hij in 2013 opdook bij Jools Holland, is er geen omschrijving geweest die de 29-jarige Londenaar echt wist te vatten. Nog een poging: een mix van r&b, soul en Kurt Weill; onderkoeld theatraal, gebracht met in het centrum een stem die met één knik wanhoop in euforie kan omtoveren.

11. Amenra (Marquee, 21.45) vs. Bruxelle Arrive feat. Roméo Elvis, Caballero & JeanJass (Dance Hall, 21.45) vs. WWWater (Lift, 21.45)

Belgische knoop om door te hakken op vrijdagavond: bezoek de getoonzette en darmen door elkaar schuddende dodenakkers van Amenra in de Marquee, een hiphopfeestje met Brusselse spraakmakers Roméo Elvis, Caballero en JeanJass in de Dance Hall, of ga – als u dat nog niet gedaan had – op zoek naar WWWater, alias de 27-jarige Gentse Charlotte Adigéry, die haar sporen verdiende als achtergrondzangeres bij onder meer Arsenal en Baloji, maar wiens solocarrière sinds een dik jaar volledig terecht aardig in de lift zit. Kunnen wij ook niets aan doen: WWWater speelt op vrijdagavond in de Lift.

Zaterdag

12. Bazart (Main Stage, 19.25) vs. Sleaford Mods (Castello, 19.25)

Tot 19.25 geen vuiltje aan de lucht op wat zich aandient als een relatief zorgeloze zaterdag. En als er dan uiteindelijk toch keuzes gemaakt moeten worden, hoeven die niet meteen tot grote identiteitscrisissen te leiden. Kijk in de spiegel en u zult het weten. Bazart, groots in warrig tienerverdriet en meeslepend dromerige pop, met een neus voor songs en melodieën die hen tot ver voorbij de pensioengerechtigde leeftijd in ons midden moet kunnen houden; of Sleaford Mods, grootsteedse sturm-und-drang verpakt in hiphop met Johnny Rotten-sneer, en beats vastgespijkerd in de Britse underground. Wie puur uit nieuwsgierigheid voor Bazart zou kiezen: zorg dat u er op tijd weer weg bent, want na hen komt Imagine Dragons.

13. Justice (Marquee, 22.35) vs. The Egyptian Lover (Booth, 22.00)

Op plaat behoren de hoogdagen van Justice wellicht tot het verleden, maar de groep de Marquee laten afsluiten, is ook in 2018 nog steeds een uitstekend idee. Elf jaar na ‘Cross’, het baanbrekende meesterwerk van de Franse bombastische electro, laat Justice live nog altijd geen adempauzes vallen, serveren ze een lichtshow die tot ver buiten Kiewit het luchtverkeer in de war zou moeten sturen, en bieden ze de perfecte soundtrack om te dansen tot u erbij neervalt. Een no brainer die zijn gelijke niet kent, ware het niet dat tegelijkertijd diep verscholen in de Booth The Egyptian Lover aan de draaitafels gaat staan. En laat dat een mens zijn die veel meer aandacht verdient. The Egyptian Lover stond begin jaren 80 mee aan de wieg van hiphop, specialiseerde zich in op minimale beats geschoeide synth funk, lang voor dat in zwang geraakte, en draait nog steeds geen enkel plaatje waarin de Roland TR-808 geen plaats heeft. De Roland TR-808 is een ritmebox waarvan zelfs de presets – mocht het ding er hebben – de stijfste harken aan het dansen zouden krijgen. Ga hem en zijn machien op z’n minst heel even salueren. Desnoods doet u het voor ons.

14. Kendrick Lamar (Main Stage, 23.45) vs. George FitzGerald (Castello, 23.50)

Vijf jaar geleden stond hij nog in de blakende namiddagzon voor een maar half geïnteresseerde wei op de Main Stage. Twee meesterwerken (‘To Pimp a Butterfly’ en ‘DAMN.’), een slechts gedeeltelijk afgewerkt tussendoortje waarvoor de concurrentie een moord zou begaan (‘untitled unmastered.’), twaalf Grammy Awards en een Pulitzer-prijs later, is Kendrick Lamar de naam die nagenoeg iedereen invult achter ‘gedroomde headliner’. En heel soms, op zaterdag 18 augustus om 23.45 bijvoorbeeld, worden dromen werkelijkheid.

Maar voor u met z’n allen Kendrickwaarts trekt, vragen we toch even uw aandacht voor een man die uw twijfel verdient: George FitzGerald, een naar Berlijn uitgeweken Londenaar, die in 2015 met ‘Fading Love’ een in melancholie gedrenkt electro-pareltje afleverde, en die met het dit jaar verschenen ‘All That Must Be’ volkomen onterecht wederom onder de radar bleef. Hij vat meestal post achter de draaitafels maar komt naar Pukkelpop met een liveband. En dat is, Kendrick Lamar ten spijt, toch eigenlijk ook niet te missen. Anders moet u zich maar gewoon ziek melden. Sterkte!