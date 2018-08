Dé zes artiesten die je donderdag moet zien op Pukkelpop

Op Pukkelpop spelen een kleine 200 artiesten en groepen. Het is dus geen schande als je last krijgt van keuzestress. Wij helpen je door de bomen het bos te zien, dit zijn dé 6 artiesten die je vandaag zeker moet zien.

Arcade Fire

De enige band op Pukkelpop die vorig jaar in de Tijdloze stond. In 2004 veroverde Arcade Fire de wereld met ‘Rebellion (Lies)’. En drie jaar later nog eens met ‘No Cars Go’. En opnieuw met ‘The Suburbs’, en met ‘Reflektor’ – wat had David Bowie graag die titelsong voor zichzelf gehouden – en met ‘Everything Now’, en opnieuw, en opnieuw, en opnieuw. Wie kan het nog schelen, zo zijn er zovelen? Arcade Fire staat misschien met negen op het podium, maar als collectief zijn ze one of a kind. Nog een gouden tip: dans vanaf de eerste minuut uitbundig mee, want frontman Win Butler tikte het bedeesde publiek op Rock Werchter 2017 streng op de vingers.

Dirty Projectors

De naam van uw favoriete x-rated cinema én van één van New Yorks spraakmakendste indiepopbands. Amber Coffman – de engelenstem in hun classic ‘Stillness Is The Move’ – is er nu al twee platen niet meer bij, maar voorman Dave Longstreth en zijn kompanen blijven ook zonder haar fascinerend om naar te luisteren én te kijken.

Shellac

Steve Albini is niet alleen een held in de studio – iedereen heeft minstens drie door hem geproduceerde platen in de kast staan – maar ook een compromisloze muzikant bij Shellac. J. Mascis van Dinosaur Jr. zei in een zeldzaam openhartige bui: ‘Zonder Shellac geen jaren 80. En vice versa.’ Wie zijn wij om J. Mascis tegen te spreken.

James Holden & The Animal Spirits

Elektronica waarbij vergelijkingen met Radiohead, David Bowie en Pink Floyd al even vaak vallen als usual suspects Boards Of Canada, Terry Riley en Orbital? Een producer die zijn muziek met een groep muzikanten tot leven wekt? De Brit James Holden haalde onze jaarlijst met zijn meesterwerkje ‘The Animal Spirits’ en kan zomaar het elektronische hoogtepunt van Pukkelpop 2018 worden. Leuk weetje: percussionist Lascelle Gordon haalt gewoonlijk een plooiballon, een scheidsrechtersfluitje en noppenfolie boven om de beat in leven te houden.

The War on Drugs

Dé band van het moment die zowel door de hipsterkids als hun moeders en vaders wordt omarmd: The War On Drugs, geleid door Adam Granduciel. Zijn laatste twee albums ‘Lost In The Dream’ en ‘A Deeper Understanding’ kregen allebei die felbegeerde perfecte score van uw lijfblad en over z’n passage op Pukkelpop 2014 schreef onze reporter: ‘Over de hele lijn groots en een keer of vier, vijf magistraal.’ Negeer die knagende honger, slik een Dafalgan tegen die kater en hou uw plas op: hier móét u gewoon bij zijn.

Marcel Dettman

In de Berlijnse technotempel is Marcel Dettmann hogepriester. Voor de communie deelt hij grommende beats, onheilspellende bassen en aan flarden geschoten melodieën uit. En u zult op het eind alleen maar halleluja kunnen roepen.