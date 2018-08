Dé zes artiesten die je vrijdag moet zien op Pukkelpop

Op Pukkelpop spelen een kleine 200 artiesten en groepen. Het is dus geen schande als je last krijgt van keuzestress. Wij helpen je door de bomen het bos te zien, dit zijn dé 6 artiesten die je vandaag zeker moet zien.

Rhye

‘Als ik een pornoacteur was, dan zou Mike Milosh – zijn stem alleen al – de fluffer mogen zijn,’ zo bekende onze man na z’n optreden in de AB dit voorjaar. Op Pukkelpop zullen Rhye en Cigarettes After Sex strijden om de medaille Verleidelijkste Band Van 2018. En dan beseffen dat binnen vijftien jaar de eerste tieners die zijn verwekt op de muziek van Rhye naar Pukkelpop zullen komen.

Riton & Kah Lo

Op Instagram deelde Selena Gomez een filmpje waarin ze met overgave ‘Fake I.D.’ zingt, terwijl ‘Rinse & Repeat’ al voor een Grammy genomineerd werd. De Nigeriaanse Kah-Lo en de Britse producer Riton hebben duidelijk een soulmate in elkaar gevonden. Uit ‘Rinse & Repeat’: ‘If you leave with me/ We’ll be on till morn/ Then we rinse and repeat/ And it just goes on.’ Dat belooft!

Amenra

De Kortrijkse post-metalband Amenra is zó indrukwekkend dat zelfs de MIA’s hen niet langer konden negeren: hun zevende langspeler ‘Mass VI’ werd dit jaar in drie verschillende categorieën genomineerd. Stúkken belangrijker: ‘Mass VI’ kreeg vierenhalve ster in uw lijfblad. Tijdens de releaseshow in de AB liet brulboei Colin H. van Eeckhout metalen vleeshaken in zijn bovenlichaam steken. Zo begrijpt u meteen waarom Amenra niet tijdens de ceremonie van de MIA’s mocht optreden.

Sons Of Kemet

De queen is niet dood, in tegenstelling tot wat The Smiths ooit hebben verkondigd, ze blijkt gewoon een reptiel te zijn. ‘Your Queen Is A Reptile’ heet het geweldige nieuwe album van Sons Of Kemet, een van de groepen van de Londense saxofonist Shabaka Hutchings, samen met Kamashi Washington de toekomst van de jazz. Collega (gvn) ging kijken wat die reptielenjazz live oplevert en besloot: ‘Als het blokkenschema van Pukkelpop af is en u eindelijk uw persoonlijke parcours kan uitstippelen, vink gewoon Sons Of Kemet aan.’

Inga Mauer

Samen met Nina Kraviz vormt DJ Inga Mauer de Russische delegatie op Pukkelpop. Al verblijft Mauer – geboren in Sint-Petersburg – momenteel in Den Haag, waar ze nauw samenwerkt met het spraakmakende Nederlandse label Bunker Records. ‘Ik ben blij,’ schreef ze daarover. Na haar onvoorspelbare DJ-set vol techno, new wave en Russische goth zult u dat ook zijn.

Madensuyu

Met Madensuyu weet u maar nooit. Na drie verschroeiende gitaarplaten bracht het Gentse duo in het voorjaar z’n vierde plaat ‘Current’ uit waarbij de piano – is dat wel nog rock-‘n-roll? - centraal staat. ‘Niet dat u zich daar zorgen over hoeft te maken,’ zo stelde onze recensent dit voorjaar in de muziekclub N9 vast, ‘Madensuyu-nieuwe-stijl heeft geen gram aan power ingeboet.’ Na vijfentwintig jaar wil Madensuyu nog steeds niets minder dan uw totale overgave.