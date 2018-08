Examenstress op Pukkelpop: 'Ik wou op de camping studeren, maar ik ben mijn boek thuis vergeten'

Blokken voor de herexamens of toch bier en beats op Pukkelpop? "Nu nog even feesten, maar daarna is het wenen in een hoekske."

Het venijn zit vaak in het staartje. Met een tijdsslot aan het einde van de zomervakantie beukt Pukkelpop vol op de deur van de blokperiode voor heel wat onfortuinlijke hogeschool- en uniefstudenten die herexamens aan hun been hebben. Al hield mij dat nooit tegen. Duitse werkwoordsvervoegingen, flashcards met de verschillende Bantoestaten gedurende de apartheid... Ze belandden allemaal in mijn trekrugzak naast mijn Aïki-noedels en jeansshorts, waar ze –toegegeven – de rest van het festival ook zouden blijven. De herexamenstress overgieten met lauwwarm bier en speeksel van onbekende West-Vlamingen aan de Boiler room maakte inherent deel uit van mijn zomerse cocktail, maar times they are a-changing.

'Waanzinnig onverantwoordelijk'

Laat u niets wijsmaken over de Panama-papers, het harde labeur van de onderzoeksjournalistiek zit verscholen in de zoektocht naar prille twintigers die hopen bij Roméo Elvis toch een beetje van de passé composé te reviseren. Het feit dat heel wat zestienjarigen er dankzij Kylie Jenner en de haren uitzien als prille twintigers terzijde gelaten kwam ik na een paar uur vox populi nog steeds van een kale reis thuis. "Wie herexamens heeft gaat toch niet naar Pukkelpop?", was de tendens op de wei. "Dat is waanzinnig onverantwoordelijk!"

Stijn De Paepe, dagvers dichter voor deze krant by night, lector Taalvaardigheden aan de Arteveldehogeschool by day, beaamt. Hij organiseert de komende dagen herexamens en zou het niet appreciëren mochten studenten deze aan zich voorbij laten gaan om in de plaats daarvan naar Pukkelpop te gaan. "Ik snap dat de verleiding groot is, maar ik heb geen begrip voor zo'n houding en gebrek aan verantwoordelijkheidszin', aldus De Paepe. 'Zeker niet omdat er in de zomer genoeg festivals plaatsvinden die op minder kritische momenten vallen. Ben ik nu een zak?', lacht hij.

'Ik weet het, sorry'

Herexamens laten schieten voor een doortocht van The War On Drugs lijkt inderdaad iets té rock and roll voor de gemiddelde Vlaming, maar wat dan met een al dan niet welverdiende pauze in de blokperiode? Moet kunnen, vindt de 19-jarige studente regentaat Jolien. "Ik wou op de camping studeren maar ik ben mijn boek thuis vergeten." Ze heeft maandag na Pukkelpop een herexamen 'geschiedenis van de Middeleeuwen', “maar pas in de namiddag.”

“Ik heb op voorhand al wel wat gestudeerd… allez, ik zit toch zeker al in de helft van de leerstof.” Ze beseft dat het riskant is, maar wou haar idool Dua Lipa echt niet missen. De popprinses treedt vandaag aan op de Main Stage, maar wanneer ik Jolien aanspreek op het combi-bandje rond haar pols haalt ze de schouders op. “Ja… ja ik weet het. Sorry.”

Lucinde speelt het slimmer. "Ik ben woensdagavond naar hier gekomen en blijf tot donderdagavond. Dus nu nog even feesten, daarna is het wenen in een hoekske." Ze heeft twee herexamens en een taak, waarvoor ze respectievelijk 24, 29 en 31 augustus naar haar hogeschool moet afzakken. "Ik heb op voorhand nog niet veel kunnen studeren, te veel festivals gedaan", lacht de studente muziekmanagement.

Ook Robbe rekent op de periode na Pukkelpop om de leerstof om zijn twee herexamens, op 25 en 29 augustus, te kunnen verwerken. "Dat is echt nog tijd genoeg", aldus de twintigjarige student revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. "Ik heb ook niets meegenomen van samenvattingen of zo. Op Pukkelpop moet je gewoon kunnen genieten en de herexamenzorgen van je af kunnen zetten. Daarvoor dient dit festival toch?"

Zonder schuldgevoel

Met een schoolsysteem waarbij je vakken van het eerste jaar gemakkelijk kan meezeulen naar het tweede of zelfs het derde bachelorjaar ging ik er vroeger steeds van uit dat ik op een festival tenminste het begeerde street smart werd, wat meer waard is dan het zogenaamde book smart. Een onvoldoende, zelfs op een herexamen, woog niet op tegen het missen van de optredens van mijn favoriete bands, de zonsopgang op de camping met mijn vrienden en de voedselvergiftiging (lees: detox) van die laatste kebab langs de weg.

Ook Lucinde blikt zonder schuldgevoel terug op haar zomer. "Toch wil ik uiteraard niet buizen. Zeker niet op mijn hoofdvak, want dat betekent dat ik een jaar langer moet studeren. Ik heb trouwens gehoord dat de prof die dat vak geeft hier òòk rondloopt", zegt ze terwijl ze even over haar schouder kijkt. "Die confrontatie wil ik liever niet aangaan."

Twaalf jaar geleden ruilde ik zonder verpinken mijn handboek economie in voor een Pukkelpopticket. Daft Punk eindelijk live zien zou me verder brengen in het leven dan begrijpen hoe de begroting werkt, daar was ik van overtuigd. Toen ik het herexamen na dat weekend voor mijn neus kreeg kon ik enkel mijn naam invullen. En eerlijk? Ik vind nog steeds dat ik toen de juiste keuze heb gemaakt.