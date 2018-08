De avond breekt aan, en u trippelt losbandig rond

Pukkelpop Concertreview: Dirty Projectors op Pukkelpop 2018

Dirty Projectors is, al dan niet met voorbedachten rade, terug een kleine groep geworden. Gek voor een band die nadat ‘Bitte Orca’ huizenhoog was opgedoken in allerhande eindejaarslijsten – 2009 alweer – leek voorbestemd om een sprong te maken à la Alt-J (Main Stage in 2015) of The War On Drugs (straks aan de bak voor de grote menigte). Dirty Projectors stond in de Club, en die was nauwelijks voor de helft gevuld. In die Club was het veelkoppige gezelschap uit Brooklyn net als op nagenoeg al hun platen bijzonder interessant, maar goed? Bij momenten.