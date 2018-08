Pukkelpop 2018: de reportages

Pukkelpop was niet alleen een komen en gaan van (inter)nationale artiesten, ook naast de podia viel er heel wat te beleven. Humo stuurde verschillende reporters de wei op en niets ontsnapte aan hun arendsoog: van het lot van de dixi's, over de genrekloof op Pukkelpop tot wat er allemaal te schransen viel op het terrein... Had u een ticket, dan waant u zich met deze reportages terug op de wei, had u er geen, dan is het net of u er wel bij was!