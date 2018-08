Dé zeven artiesten die je zaterdag moet zien op Pukkelpop

Op Pukkelpop spelen een kleine 200 artiesten en groepen. Het is dus geen schande als je last krijgt van keuzestress. Wij helpen je door de bomen het bos te zien, dit zijn dé 6 artiesten die je vandaag zeker moet zien.

Kendrick Lamar

Kendrick Lamar Duckworth. Koning van de hiphop. De Bruce Lee van de beats. Heerser van de mainstream hitlijsten én de jaarlijsten van de meest cynische critici. En, boven alles, spreekbuis van deze generatie. De dertigjarige rapper is klaar om nógmaals – want iemand moet het doen – te bewijzen dat een superster ook geloofwaardig kan zijn. Damn!

George FitzGerald Live

U houdt van Jon Hopkins, Moderat of Four Tet? Geef George FitzGeralds melancholische ‘Full Circle’ dan eens een spin. De Britse Berliner trekt tegenwoordig de hort op met een liveband, wat de hartslag van zijn elektronische beats alleen maar luider zal doen slaan.

Cigarettes After Sex

Neen, de dromerige liedjes van Cigarettes After Sex worden níét door een vrouw gezongen. Wel door Greg Gonzalez, die jaren furore maakte met zijn ambientpopliedjes op YouTube vooraleer hij vorige zomer officieel debuteerde. De bandnaam zegt verder genoeg. Doe het veilig!

Sleaford Mods

Het Britse duo Sleaford Mods maakt van schelden een hoge kunst. Op het podium spuwt Jason Williamson met een plat Brits accent z’n gal terwijl zijn drinkebroer Andy Fearn de hiphopbeats verzorgt. Dat laatste houdt maar weinig in: Fearn drukt aan het begin van elke song op play en opent vervolgens een nieuw blik Jupiler. Allemaal om te zeggen: fuck you en een welgemeende ‘kust mijn kloten’. Héérlijk.

King Gizzard & the Lizard Wizard

De muziek van dit zevental uit Melbourne is al even krankzinnig als hun bandnaam. Hun aanstekelijke jazzprogrockfunksongs gaan over ratelslangen, vliegende bananen en een cyborg genaamd Han-Tyumi. De groep heeft twee drummers, waarvan één ook de manager is, drie gitaristen en een geboren frontman genaamd Stu Mackenzie. Vergeet Tomorrowland, dít wordt madness.

Jungle

Jungle – zaterdag op Pukkelpop – speelde z’n slechtste optreden ooit dankzij Sub Focus, zo stond in de Humo vier jaar geleden: ‘Zijn tent stond recht tegenover de onze en zijn subwoofers stonden zo vreselijk luid, dat we onszelf niet konden horen spelen. Kattevals moeten we hebben geklonken.’ Als dat geen reden is om de Londense drum-‘n-bass-producer Sub Focus in uw Pukkelpop-planning aan te vinken, weten wij het ook niet. Knallen maar!

Nina Kraviz

Nina Kraviz draait voor de vierde keer op Pukkelpop en is in die tijd de beste DJ van Rusland geworden (Zedd is toch een Duitser, hé?). Heeft u nood aan keiharde techno en some dirty trancing? Of heeft u sedert die laatste moshpit hevige tandpijn? Dan kunt u bij Nina Kraviz terecht: in een vorig leven had de Russische namelijk een tandartsenpraktijk.