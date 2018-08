U bent ziek hyped voor Roméo Elvis en zijn Sesamstraat

Tijdens de staalharde metalen van Amenra voorspellen wij alvast dat binnen een straal van twintig kilometer elke koe op hol slaat, elke trein stilvalt, elk christenkruis ondersteboven draait en elke muffe hotdog zich kreunend binnenstebuiten keert. Die duivelse decibels!

En toch, wie oh wie durft er schouder aan schouder met Amenra op te treden? Juist, Roméo Elvis en zijn Brusselse apostelen (een hele Sesamstraat vol!) hippen en hoppen zich tegelijk een ongeluk: metal in de Marquee, een zootje artistiek ongeregeld in de Dance Hall; zo moet het zijn.

We zijn even op de wei gaan snuisteren in welke richting uw voelsprieten u zullen leiden, en dat blijkt goeddeels naar onze Brusselse Elvis-zonder-vetkuif te zijn. Voornaamste reden: daar is da feesje, en daar beloven uw dansbenen dus opnieuw een stevige pandoering te krijgen. Ach, voor een goeie avond heeft u masochistisch veel lichamelijk leed over. Zelfs een totaal geradbraakte achillespees.

Dat vragenrondje heeft ons overigens heel wat jeugdig jargon bijgebracht: u bent ziek hyped en abnormaal chaud want da ga massa’s lit oftewel complètement fou zijn. Die jongerentaal evolueert sneller dan onze vingers kunnen tikken – ’t is inderdaad fou. Stilaan mag er toch een Google Translate komen voor al die bizarre uitspraken; kwestie van de uitdijende generatiekloof niet erger te maken dan, pakt, de inflatie.

Trouwens opvallend hoe de Roméo-cultisten allemaal in hetzelfde uniform gekleed zijn: lange witte sokken, petje, foeilelijk heuptasje, en een kapsel dat ‘gouden paplepel’ schreeuwt. Maar kom, u bent hier om te genieten, en dat zien we héél graag – wat voor muziek dan als soundtrack voor uw amusement dient, kan ons weinig schelen. We zien jullie allemaal graag, en nog liever met een stralende glimlach op uw snoet geplakt!