Een kriebelend kruis? Informeer u eerst met Humo's essentiële vragenlijst

Het is intussen al geen geheim meer: op festivals bedrijft men heel wat illegitieme, clandestiene liefde, zo ver mogelijk weg van de onverdraagzame buitenwereld én van het lodderig oog van mama en papa.

Allemaal goed en wel dat men hier Woodstockgewijs voor de vrije liefde pleit, maar we moeten toch even vermelden dat daar risico’s aan verbonden zijn die u best even in acht neemt – vandaar: een korte vragenlijst om aan uw potentiële tentpartner voor te leggen.

- Wat zijn uw testresultaten?

Is uw partner wat aan de promiscue kant, denkt u? Of laat u zelf zonder al te veel bijvragen uw voortuintje ploegen? Laat dan even een testje afnemen bij de huisdokter en wissel de bijhorende certificaten uit, een beetje zoals de Pokémonkaarten op de speelplaats vroeger. Kwestie van geen discussie te veroorzaken wie nu wie een soa bezorgd heeft; dan is die strijd ook meteen beslecht.

- Heeft u condooms bij?

Indien het antwoord ja is en uw partner effectief condooms bij heeft, is het ofwel een enorme fuckboy die ganser dagen niets beters te doen heeft dan naar prooien te speuren, ofwel een net iets te enthousiaste vrouwelijke go-getter die ongetwijfeld al voor heter vuren gestaan heeft dan die in uw broek – dat betekent jammer genoeg ook dat u geen indruk meer kan maken. Ergo: don’t even try, en kieper hem of haar lustig uit uw piratenschip. Geen woeste baren vanavond!

- Hoe zit het met uw cyclus?

Altijd essentieel voor de lunair bewuste festivalganger: weten wanneer het broekbloempje sluit en opengaat. Niets ergers dan een festivalbaby, denken wij zo, want dat grut gaat vanaf zijn veertien jaar naar elk festival met een Boiler Room om daar non-stop bijtrekpassen te placeren. Er zijn nobeler manieren om uw tijd te spenderen dan het opvoeden van een wezen dat Het Festival in zijn of haar genen gekerfd heeft. Daar kan alleen maar miserie van komen!

- En hoe zit het met de leeftijd?

De gemiddelde Pukkelpopper dit jaar is wel bijzonder jong – volgens onze totaal betrouwbare rondvraag zitten we voornamelijk tussen de veertien à zeventien. Niet dat we per se de complete regelneef willen uithangen, maar het is uitermate verstandig om steeds een identiteitsbewijs te vragen vooraleer u overgaat tot potentieel illegale activiteiten. Haalt dat de sfeer eruit? Nee hoor – in Zweden moet u zelfs een contract ondertekenen om helemaal safe te zitten en zelfs dáár produceert men nog onverdroten kleine koters. Trouwens, probeer in dit ongeletterd festivallandschap maar eens een pen te vinden.

Voilà, hopelijk bent u nu nét iets beter beschermd tegen de gruwelen van de festivalliefde. Gaat heen en vermenigvuldigt u! Of net niet natuurlijk