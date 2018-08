Pukkelpop Pukkelpop 2018: De volksverhuis is aangevat, maar wat zeulen jullie toch allemaal mee? (29 foto's)

Waar is de tijd dat een opwerptentje, een slaapzak en één verse onderbroek om terug naar huis te gaan voldoende waren? Die tijd is vervlogen. Trekkarren, rolkoffers en duveltjes vol drank worden af en aan gerold, gesleept en getorst alsof de apocalyps nakend is.