Concertreview: N.E.R.D op Pukkelpop 2018

Is het un Pharrell of une Pharrell?

N.E.R.D op Pukkelpop was precies wat je verwachtte van N.E.R.D op Pukkelpop.

Ten goede betekent dat:

-Pharrell Williams stond op het podium.

-‘Kill Joy’ was het warme ejucalaat van een bronstige vulkaan, ‘1000’ rende op gebruinde hipsterbenen.

-Pharell, Chad Hugo en hun danseressen luisterden de set op met het soort gymnastiek waar ik vier en een halve Westmalle Tripel voor nodig heb.

-De smaakpolitie trad doortastend op toen ik tijdens ‘Spaz’ aan spaztische booty shaking begon te doen.

-Pharrell droeg een geil geel shortje.

-‘Everyone Nose (All the Girls Standing in the Line for the Bathroom)’ is een uitstekende songtitel.

Ten kwade betekent dat:

-Pharrel zal zich nog wel eventjes afvragen waar u uithing. Serieus, Pukkelpop, wat is er aan de hand? Is er eigenlijk nog iemand die de weg kent naar het hoofdpodium?

-Een Neptunes-medley is een briljant idee, maar dan zorg je er wel voor dat die niet klinkt als getoonzette Rik Torfs-seks.

-‘Seven Nation Army’ is geen dingetje meer. Je hóéft het niet te coveren.

-Op bevel van Pharrell moest er een moshpit gevormd worden. Wat is dat toch met die hiphoppers en hun geilen op dat zelfs bij belegen gitaarbands uit de mode gedonderde gebruik?

-‘Lapdance’ en ‘Lemon’ zijn fantastische songs. Dat zouden uitstekende redenen moeten zijn om ze níét op een drafje af te werken met het enthousiasme van een jonge koe die op het punt staat om kalfslapje te worden.

Fun was had, maar dan vooral in melkwegstelsels ver van hier. N*E*R*D zal altijd wel die snorloze rijkswachter blijven die op het kruispunt van hiphop en seksrock het verkeer in de soep laat lopen, een hoofdstukje popgeschiedenis waar mensen ooit op zullen doctoreren – maar op Pukkelpop werd een drolletje gedraaid dat beter niet te lang in de zon blijft liggen.

O ja: het is une truite.