Hipstersnoepjes op Pukkelpop: Nakhane (★★★☆☆), WWWater (★★★☆☆), Sudan Archives (★★★☆☆) & Sofi Tukker (★★★☆☆)

Nakhane (Castello) ★★★☆☆

Nakhane oogt in de Castello als een synthpopsuperster uit de jaren 80. Het hoopje nieuwsgierigen dat de tent insijpelt, staat eerst wat afwachtend te staren, want het etherische, gezwollen 'Violent Measures' is nu eenmaal geen spek voor ieders bek.

De gespierde synthsong 'Interloper' gaat vlotter binnen en Nakhane Touré toont er meteen wat hij allemaal kan met zijn stem. Zijn melodramatische diva-uithalen doen de haartjes op onze armen overeind komen - in a good way. Een synthspeelster en een drummer stutten zijn soulvolle pathos met een vuistdikke groove.



Wie Tourés achtergrond kent, hangt ongetwijfeld geïntrigeerd aan zijn lippen. Hoe kan het ook anders: Zuid-Afrikaans, homo, acteur in de controversiële film The Wound (over een liefdesrelatie tussen twee jongens) waardoor de Xhosa-gemeenschap hem verstootte. Kreeg doodsbedreigingen. Vond zichzelf opnieuw uit als popster-activist.

Voor het in doem ondergedompelde 'Presbyteria' omgordt hij de gitaar maar hij speelt er slechts een minimalistisch Hi Life-achtig riedeltje op. In meer dan één song zit hij in het vaarwater van Perfume Genius – nog zo'n gekwelde, flitsende performer die warmbloedige queerness door de aders van zijn al even theatrale liedjes dwingt. Beide zangers schuwen het grote gebaar en de protserige vaudeville-tics niet.

Heerlijk om Touré wellustig te zien dansen in zijn roodsatijnen pak, als een back-updanser bij Lady Gaga. Niet alle songs zinderen even majestueus als 'Clairvoyant', dat frivool en getormenteerd tegelijk aandoet. Wij staan er hoe dan ook bewonderend bij te glimlachen. (SVS)

Sofi Tukker (Dance Hall) ★★★☆☆

Sofi Tukker bestaat uit twee New Yorkers, Sophie Hawley-Weld en Tucker Halpern, die voor Pukkelpop - "Our first concert in this country!" - waren uitgenodigd op basis van één radiohitje: 'Best Friend'. Een goed popnummer, en een oorwurm met vier zinnetjes – "You wanna meet me at the bar? / You wanna meet me at the lounge? / You wanna meet me at the club? / You wanna meet me downtown?" –die voldoende waren om aardig wat nieuwsgierigen naar de Dance Hall te lokken.

Zij kregen tijdens eerste song 'Energia' een 'experiment' voor de kiezen. Sophie zei: "Ik zing vier noten, jullie zingen diezelfde noten na." Vrijwel niemand reageerde, waarna 'Energia' ook vrij snel weer afgelopen was. Het "I wanna see you hands in the air"-moment tijdens 'Déjà Vu Affair' zorgde al voor meer reactie. Daarna ging het steeds vlotter, en waren de gimmicks (een flashy gitaar die vooral goed in de heup lag, een Playmobil-drumcomputer en een jongetje uit het publiek dat het podium op mocht) steeds beter op snee.

Sofi Tukker is wat ze – zowel in de muziek als in de stoma-industrie - 'a mixed bag' noemen. Veel lucht, maar genoeg afwisseling om de aandacht erbij te houden. Tussen 'Energia' en 'Drinkee' ging het van bossa nova over plattelandstechno naar pop, en terug. 'Fuck They' was gemarineerd in diepe bassen en opgedragen aan "iedereen die gewoon wil dansen". 'Best Friend' voldeed aan de verwachtingen. Sofi Tukker was niet veel, maar het was genoeg. (FVD)

WWWater (Lift) ★★★☆☆

Het is snel gegaan voor Charlotte Adigéry, de WWWater wwwaarvan kwestie, sinds ze aan de tafel van de grote mensen mocht zitten op de door de gebroeders Soulwax in elkaar gebokste soundtrack van Belgica. Sindsdien rust er een zegen over haar die haar behoedt van twijfel en onverschilligheid - in het Gentse weten ze namelijk dat zo’n Dewaele niet te beroerd is om een pak friet met extra mayonaise in de bus te duwen bij al wie aan hun oordeel twijfelt. We halen opgelucht adem: na Adigéry bezig gezien te hebben op Pukkelpop riskeren we niet snel een brievenbus speciale.

WWWater klatert op de grens tussen r&b en elektro, maar durft op de juiste momenten kant te kiezen. Ze heeft er de stem voor, en de muzikanten heeft ze ook: een drummer die elke vierkante centimeter hem toevertrouwd besloeg maar zich nooit opdrong, en een Zeebroek als toetsenman - betrouwbare lui die Zeebroeken, neemt u dat maar van ons aan. Nummers die naam waardig? Die had Adigéry ook, zij het nog nog niet met bakken. Af en toe vloeide een nummer zo nog iets te dapper richting experiment, en wist je niet altijd zeker of ze wel weer droog thuis zou geraken. Maar: spannend is ook leuk. Exact waar Adigéry zelf ook op wees toen rond halfweg haar podiumoutfit even uit elkaar dreigde te vallen: "Niet erg als je iets ziet, dat verkoopt." Ha! Nog eentje? Vooruit dan: het was wwwel de moeite. (TR)

Sudan Archives (Castello) ★★★☆☆

Sudan Archives is Brittney Parks, een 24-jarige die in Cincinatti opgroeide. Ze moest van haar moeder in het kerkkoor zingen, maar luisterde thuis vooral veel naar Soedanese vioolmuziek. Die invloeden filtert ze nu door een grofkorrelig Amerikaans vizier: voor elke folkdeun een r'n'b-tint, elke dramatische uithaal geklonken aan sfeervolle electronica. Kendrick Lamar heeft 'King Kunta', Brittney 'Queen Kunta'.

Op plaat is Sudan Archives - "Dat 'Archives' staat daar omdat ik een autodidactische musicologist ben. Daarbij: wie zichzelf wil vinden, moet altijd diep graven" - elke dag goed voor sfeervolle aperitiefmomenten, live voegt ze daar helaas weinig aan toe. Men reageert verontwaardigd als de Italiaanse neusvreter Salvatore Ganacci op Tomorrowland de clown uithangt, maar Parks deed vandaag eigenlijk hetzelfde: ze vertrouwde grotendeels op haar in bulk aanwezige charisma en presence, de rest stond toch grotendeels op band. Maar de grooves waren zinderend, de hooks à point, de stem galmend. 'Water' klonk als Snap! na anderhalve Xanax. Het zwoele 'Nont for Sale' had een funky Afrikaans souljasje aan. In 'Wake Up' zingt ze "I ain't got no friends / I'm too confident".

Sudan Archives was meer dan goed genoeg, daar in de Castello, maar het lijkt me sterk dat ze er levens veranderd heeft. (FVD)