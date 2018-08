Dertien dingen die u beter kan doen dan kijken naar Imagine Dragons

Stel u eens voor: evenveel krijsende jonge meisjes als bij het concert van Oscar & de Tranen met Tuiten, evenveel schmierende slappelulpop als bij Kodaline, evenveel leeghoofdigheid als bij Goe vur in den Otto, maar dan níét voor de grap. Zo kan u ongeveer de martelgang tijdens een concert van van Stel Je Draken Voor omschrijven – in de Nederlandse versie trouwens nog een mooie titel voor een low-budget Pixar-ripoff.

Een guilty pleasure is het dus bezwaarlijk te noemen – kunnen we van guilty torture een begrip maken, alstublieft? – en voor het oprechte enthousiasme hoeft u het ook niet te doen, want Pukkelpop is hun 79ste halte van een wereldtournee. Zoveel dood en verderf zaaien op onze planeet, u moet maar durven.

Soit, hier een lijst met to-do’s die uw mentale gezondheid zal redden:

1. Gaan dansen bij Vitalic en diens uitermate genietbare space disco.

2. Testen of de menselijke maag al dan niet gras kan verteren. Vergeet de #VeganLunch-post op Instagram niet!

3. Pintjes kappen totdat u de echo van Imagine Dragons in de verte niet meer kan horen – maar drink u best niet helemaal kapot, want u mag één keer raden wat de soundtrack is in het penthouse van Satan himself.

4. Zonder succes een eitje proberen bakken op het dekzeil van de Marquee.

5. Het gras maaien. Een bezigheid als een ander.

6. Cola zonder prik in uw oren gieten, kwestie van die tandeloze zoetigheid van Imagine Dragons toch wat na te bootsen.

7. Kijken naar de wolken en denken dat er eentje lijkt op uw ter ziele gegane hond, Brakkie.

8. Joke Schauvliege bellen om stante pede die vastgewortelde bomen op het podium te komen omhakken en de Main Stage betonneren.

9. Een composthoop beginnen midden op de wei.

10. Een meisje/jongen/x versieren door vooral niet te klagen over de muziek op Pukkelpop, want daarmee scoort u gegarandeerd nooit – geloof ons.

11. Een poppenkastshow opvoeren die ongetwijfeld interessanter is dan de poppenkast op de Main Stage.

12. Tellen hoeveel tanden er nu eigenlijk écht in uw mond zitten.

13. U door de plaatselijke Kiewitse dorpsgek laten lobotomeren. De fans van de verbeeldingsdraken hebben stuk voor stuk hetzelfde gedaan.

Geniet ervan, lieve vrienden!