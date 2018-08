Pukkelpop Hoekje af op Pukkelpop 2018: BeraadGeslagen (★★★★☆), Ho99o9 (★★★☆☆), Benjamin Clementine (★★☆☆☆), Madensuyu (★★★★☆)

Wijkt u al eens graag af van de geijkte paden? Dan kon Pukkelpop u op de tweede festivaldag op uw meest extravagante wenken bedienen –van Efteling-elfjes on acid tot opgebaarde, misvormde lijken. Want, geef toe: raar is altijd beter dan saai.