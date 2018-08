Nachtbraken met Goe Vur In Den Otto: 'Jammer van de lelijkaards in het publiek'

Pukkelpop legt het lot van de nacht doorgaans in de handen van hippe vogels met een hart voor een hakkende beat. Maar vrijdagnacht zwaaiden gitaren de scepter. Een verslag in het kielzog van de Antwerpse meebrulsensatie Goe Vur In Den Otto .

- 'Zijt gelle de mannen van Goe Vur In Den Otto? Ik ben de vj van dienst. Wat draait gelle zoal?'

- 'Bon Jovi.'

- 'Ah, geen clubmuziek?'

- 'Neje. Hebt ge filmpjes met blote tetten?'

- 'Zijn mannen met brandende kaarsen in hun gat ook goed?'

Goe Vur In Den Otto, het vehikel van Jan Vermeerbergen en Pieter-Jan Symons, speelt straks de dj-set waarover ze nooit durfden te fantaseren. Want voor een marathon langs alle uithoeken van het zwaardere gitaarwerk lijkt Pukkelpop in zijn huidige vorm niet echt de juiste plek.

'Ik ben vandaag al drie keer zat geweest. Het is de kunst om tijdig te pieken', grijnst Symons niet veel later, wanneer we door de coulissen van de Castello dwalen. Achter ons dient de Noorse producer Todd Terje een shot disco toe, straks ruimen de blieps plaats voor de hardere gitaren. 'De tent zit goed vol. Maar ze kan even snel terug leeg zijn', grapt Vermeerbergen. Het Antwerpse duo lacht de zenuwen weg, maar vanbinnen gieren ze door de bloedbanen. 'We toeren nu twee jaar en ik ben in al die tijd nog nooit nerveus geweest. Maar gisteren heb ik echt slécht geslapen. Hier staan mensen in het publiek die ik ken van vroeger. Je weet dat ze gaan denken: ‘Is dít het maar?’ En gaat onze doelgroep – de mensen die naar Pukkelpop komen voor de bands – het wel uithouden tot twee uur?'

Zenuwen zijn het laatste waarmee je Goe Vur In Den Otto zou associëren. Ze keerden eerder al tenten op Rock Werchter, Dranouter en Graspop binnenstebuiten. En dat met een uit de hand gelopen grap. 'We zijn geen dj’s, hè. We zijn een act. Maar we houden wel écht van de hits die we draaien. Eerlijk: iederéén kan dit doen. Wij zijn ook maar gewoon twee brede mannen die uit het publiek lijken geplukt.'

Ouwemannenmuziek

Een show op Studio Brussel en een officieus contract als de vaste circusact van de Belgische festivals: Goe Vur In Den Otto heeft Jan Vermeerbergen en Pieter-Jan Symons geen windeieren gelegd. Maar begint dat niet snel te vervelen, elke week Bon Jovi door de strot van onschuldige mensen rammen? 'Het is een zegen dat we door diverse festivals zoals Dranouter, Vestrock en Pukkelpop worden gevraagd. Dat houdt het spannend. Als je op Dranouter, waar vooral gezinnen zijn en de oude mannen apathisch naar Richard Thompson staren, voor een bomvolle tent staat: da’s pas genieten.'

Maar in het leven van een Vlaamse rockster is het niet altijd moshen in wonderland, zegt het duo wanneer ze nog even bier bijtanken vooraleer de sloopwerken te starten. 'Er staan nog steeds teveel oude venten in het publiek. We begrijpen dat wel, want we draaien ouwemannenmuziek. Maar wij mikken eerder op de vrouwen. Zeg nu zelf: we draaien toch Bon Jovi en Def Leppard, dat moet toch werken? En toch zien wij alleen maar lelijkaards staan. (uit het niets) We hebben wel veel groupies trouwens. Meer dan we hadden verwacht. We doen er wel niets mee.'

Voor we naar het podium gaan, wil Pieter-Jan Symons nog eerst een demonstratie ‘bandana plooien’ geven. 'Wist je dat je een bandana nooit mag wassen? Strijken volstaat. De stank? Die is best te harden.' Dat stuk stof van een handvol vierkante centimeter is heilig. 'Mijn vriendin zegt altijd: van zodra je die bandana draagt wil ik niets met jou te maken hebben. Dan evolueer ik in Pete da Bomber. Je bent gewaarschuwd.'

Satan

Vanaf dan zijn we op stap met Pete da Bomber en Johnny Jailbait – het pseudoniem van Jan Vermeerbergen. Die laatste haast zich naar het podium om te soundchecken. Nerveus lijkt Jailbait allesbehalve. 'Ik heb nog nooit nuchter gedraaid. Waarom zou ik dat doen? Je kan niet op een podium staan met een bandana, Bon Jovi draaien en niet zat zijn?'

Na een innige knuffel begint Goe Vur In Den Otto eraan. Een bomvolle Castello verorbert The Ramones, Limp Bizkit en Steel Panther – als een bende hongerige wolven die al een week naar metalen snakt. Pete da Bomber laat zijn innerlijke Salvatore Ganacci los. 'Een dikke zwetende gast in bloot bovenlijf zien dansen: dat werkt, hè!', zei Pete vooraf.

Goe Vur In Den Otto is het type act waarbij je als journalist je notitieschrift volschrijft met dronkemansproza die daags nadien allesbehalve steekhoudt. Het Antwerpse dj-duo heeft destijds het gat in de markt gevonden, en plukt daar zichtbaar de vruchten van. 'Wij proberen muziek die wordt geassocieerd met Satan en langharigen te verkopen aan het gewone volk. Je kan wel degelijk dansen op deze muziek.'

Johnny Jailbait en Pete da Bomber hebben op twee jaar tijd alles gedaan én gezien. Hoe moet het nu verder met Goe Vur In Den Otto? 'We hebben een gouden kans gekregen en die met beide handen gegrepen. Pukkelpop was een droom. Op Laundry Day spelen was dan weer absurd. Nu hopen we op Tomorrowland', klinkt het in koor. 'Serieus: Tomorrowland is het festival dat op onze verlanglijst staat. Dat ligt buiten onze comfortzone, zulke festivals interesseren ons het meest. Een nieuw publiek aanboren is de grootste uitdaging.'