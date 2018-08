'Radio mag wat stouter worden': is een van deze zeven radiomakers in spe de nieuwe Linde Merckpoel?

Linde Merckpoel en Peter Van de Veire kent u nu al even, maar wie is de grote radiomaker van morgen? Misschien een van deze zeven. Voor Studio Brussel maakt dit jong geweld campingradio op Pukkelpop. De Morgen stelt hen aan u voor in vijf prikkelende vragen.