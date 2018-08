Concertreview: Jungle op Pukkelpop 2018

Vaststelling 1: Jungle stond, net als vier jaar geleden, geprogrammeerd in de Castello, een tent die ze intussen - zo klaar als pompwater - ontgroeid zijn. Het was op de karpatenkoppen lopen, daar in de Studio 54 van Kiewit.

Vaststelling 2: Vanaf het moment dat de zeven van Jungle op hun gemak het podium op komen schuifelen, vanaf de seconde dat het podium in geel gloed baadt, vanaf het ogenblik dat het JUNGLE-logo oplicht, aan alles voelde je in je bijballen: Hier Staat Iets Te Gebeuren.

Het hing in de lucht, en het is er uit komen vallen: de bende Britten rond Tom McFarland en Josh Lloyd-Watson is een bijzonder geöliede machine geworden, bemand door muzikanten met een absolute controle over hun kunst. Maar dat lag in de lijn van de verwachtingen.

Een kanttekening die na hun concert van vier jaar geleden op Humo.be werd gemaakt: 'De groep heeft natuurlijk nog maar twaalf songs. Geen verwijt, maar ’t deed ons uitkijken naar de concerten die ze over pakweg een jaar of vijf zullen geven, als ze een fabuleuze set kunnen smeden met een veelvoud aan songs'.

Wel, sindsdien hebben ze nog geen enkele plaat extra uitgebracht. Maar volgende maand wordt er wél eentje gelost. 'Smile' zal daar op staan, en natuurlijk de single 'Happy Man', en 'Heavy, California', en op basis van hoe die songs vandaag klonken, zal dat weer een zot goede plaat zijn.

Verder? Ontketende versies van 'Julia'! 'The Heat'! 'Busy Earnin''! Er mocht in de Castello pas weer naar adem gehapt worden na een zevental songs, toen er met 'Lemonade Lake' wat gas terug genomen werd. Heel even, en daarna werd alles opnieuw aangezwengeld.

Jungle deed vandaag eigenlijk niets anders dan wat ervan verwacht werd, en was dus redelijk geweldig. Olé!