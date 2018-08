Concertreview: Cigarettes After Sex op Pukkelpop 2018

‘Ambientpop’ was het label dat Humo’s (fvd) ooit op Cigarettes After Sex plakte – hij heeft altijd nogal wat praatjes. De werkelijkheid is natuurlijk curieuzer. Greg Gonzalez – goeie naam – handelt in de postcoïtale blues vervangende sigaret. Hij weet hoe eenzaam, alleen en achtergelaten je je kunt voelen net na dat aan een vulva toevertrouwd straaltje wit. En hij maakt er muziek over, gelukkig maakt hij er muziek over: ‘Each Time You Fall In Love’, ‘Nothing’s Gonna Hurt You Baby’ en ‘Apocalypse’ vatten de kleine dood samen in een groot sterven. Meer dan over het gloedvolle uitwisselen van lichaamssapen gaat Cigarettes After Sex over liefde – liefde, liefde, liefde, gewoon je meisje graag zien.

Hield je je ogen open, zaterdagavond laat op Pukkelpop, dan stond je Kendrick te missen. Hield je ze gesloten, dan proefde je de zoetigheid van twee lichamen die bij elkaar horen. Je keek naar de jongen of het meisje naast je, je zoende, en je had seks in stijve hotellakens. En je glimlachte, innig gelukkig zoals je alleen maar innig gelukkig op Pukkelpop kunt zijn, wanneer je Cigarettes After Sex aan die REO Speedwagon-cover hoort beginnen – ‘And I’m gonna keep on lovin’ you’.

De stilte die na Cigarettes After Sex je grote bek jatte, je timide geil maakte, dat was de verlegen warmte na de coïtus, de vervreemding na het geluk. De laatste concertrecensie die ik ooit schrijf kan maar beter naar drank ruiken: u was een fucking fijn publiek, elegant al uw tijd verspillend aan concerten die prachtiger waren dan de woorden die ik ervoor kon vinden.