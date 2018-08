Concertreview: Kendrick Lamar op Pukkelpop 2018

"My left stroke just went viral!", schreeuwden duizenden millennials uitzinnig mee met hun aanvoerder Kendrick Lamar . Die probeerde ons een uur lang naar "the next level" te brengen maar slaagde daar nooit echt helemaal in.

Jazeker, Kendrick Lamar bevestigde zijn status van hedendaags cultureel icoon. Op Pukkelpop profileerde hij zich als predikant en verzoener, als brenger van hoop, rots in de branding, entertainer, hiphopprins. Maar hij deed dat op een opvallend droge en afstandelijke manier. Met minder chutzpah dan de voorbije keren dat we hem aan het werk zagen. Voelt hij zich misschien iets té comfortabel in zijn rol van Stem Van Een Generatie? Wil hij nu al op zijn lauweren rusten?

Goed, Kung Fu Kenny had het protserige, hagelwitte engelenkostuum van bij zijn Sportpaleispassage gelukkig thuisgelaten en verruild voor een zwarte T-shirt waarop 'Oasis – Supersonic' stond. Zou hij het bij Primark hebben gekocht? Of is Kenny echt fan van de broertjes Gallagher? Het geinige, Wu-Tang-achtige kungfu-filmpje dat deze show in drie delen liet uiteenvallen, kenden we al van zijn Antwerpse concert. Het counterde mooi het sérieux dat Lamar omringt en de socio-politieke connotaties die de rapper worden aangesmeerd.

Karaoke

In tegenstelling tot in het Sportpaleis, waar Kenny's begeleidingsgroep naast het podium stond, mochten de muzikanten deze keer wél op het podium blijven. Gelukkig, alleen hadden we Lamar graag nu en dan zien interageren met de bandleden. Nu leken het anonieme huurlingen veroordeeld tot een plekje in de schaduw van hun Meester. Ook enerverend: Kenny's vooraf opgenomen lead vocal die in de achtergrond meeliep met de muzikanten, wat soms erg lullig oogde. Van een superieure rapper als Kendrick mag je geen karaoke dulden.

Intussen recreëerdne de uitstekende muzikanten 'King Kunta' – Lamars doorbraakhit naar een breed publiek – met de vingers in de neus. Eigenlijk viel ons alleen tijdens 'Bitch Don't Kill My Vibe' de klasse van die jongens op: heerlijke, lichtjes stroperige seventiessoul à la The Dap Kings, getooid met jazzy licks zoals die van Robert Glasper. Als Lamar dan toch met zo'n geweldige band de hort opgaat, waarom speelt hij die dan niet beter uit?

Bezopen chirofuif

Aan lef ontbreekt het de Californische rapper anders niet. Hij toonde zich niet bang om op een groot festival minder bekende songs te spelen, zoals Travis Scotts ‘Big shots‘ of het succulente ‘Money tree' - met dat plagerige "It go Halle Berry or hallelujah" – en cultklassiekers als 'Collard Greens' van Schoolboy Q, waarbij wij meestuiterden met twintig dolgedraaide fans.

Topmomenten? 'Swimming Pools (Drank)', dat Pukkelpop omtoverde tot een bezopen chirofuif, evenals het #blacklivesmatter-anthem 'Alright' waarbij Kendrick de profeet uithing tegen videobeelden van een allesverterend vlammenzee. Vooral 'DAMN.' blijft bij: de halve weide die, geheel a capella, hele lappen tekst mocht overnemen van de rapper. "Sit down! Be humble!" galmde het over de wei, als de strijdkreten van stoottroepen die zich voorbereiden op een revolutie.

Popmomentje

Raar concert, vinden wij. Een beetje suf, een beetje te relaxed. Gemakkelijk op effect spelend en een tikkeltje gemakzuchtig. Kendricks beste show in ons land blijft toch nog steeds zijn weergaloze AB-concert uit 2013. Toen wroette hij als verbeten door de verzengende tracks van good kid, m.A.A.d. city. De Brusselse zaal spatte open als een etterende zweer. Nee, Pukkelpop kreeg niets van die furie op het bord.

Kung Fu Kenny was verdienstelijk in Kiewit, dat wel. En hij beschikte natuurlijk over de beste hiphoptracks van de voorbije vijf jaar, zoals de soulvolle afsluiter 'All The Stars', een eigenaardig popmomentje dat ons verward naar huis stuurde. "I will be back!", beloofde hij. Da's fijn, alleen: liefst met een spannendere show. We love you Kenny, maar deze keer heb je ons niet overdonderd.

