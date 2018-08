Op zoek naar de liefde van mijn leven op Pukkelpop: 'Eerst Nina Kraviz en dan gij als dessert'

De festivalweide is de meest vruchtbare kweekgrond om de liefde te laten openbloeien, maar hoe vind je die in godesnaam? 'Op Tinder ziet ge of het een knappe is, maar ge ziet niet of ze danst als uw zatte nonkel of dat ze luistert naar Lil' Kleine.'

Jezelf op de derde festivaldag op de vleesmarkt smijten getuigt niet van subliem time management. Wanneer ik mezelf uit bed hijs voel ik me zo geradbraakt dat ik niet eens weet of ik de liefde wel verdien. Als de pijl van Cupido me al zou raken, wordt-ie ongetwijfeld mijn dood. Mijn schouder trekt, mijn hoofd bonst en mijn knieën kraken. Met dit lichaam kan je niet naar de oorlog, laat staan jezelf voortplanten of innig muilen tegen de dranghekken van de Marquee. Mijn gsm daarentegen vertoont voldoende gusto. De avond ervoor hebben vrienden in de naam van de journalistiek Tinder geïnstalleerd en in de naam van de vriendschap 'enkele' Pukkelpopgangers geswipet. Ik heb 63 matches. 'Nope, eyefucken met deze wallen zit er niet in', fluister ik terwijl ik een foto van mijn outfit aan mijn Tinderprofiel toevoeg – kwestie van herkenning.

Red flags

Charles Darwin oreerde in zijn boek The Descent of Man (1871) dat muziek deel uitmaakt van onze seksuele selectie, een tien jaar oude studie van de prestigieuze Cambridge-universiteit toonde aan dat het luisteren naar muziek die we goed vinden dezelfde hersengebieden activeert als wanneer we tijd doorbrengen met een geliefde. Het is dus niet verwonderlijk dat net op een muziekfestival het concept 'Summer of Love' is ontstaan. Jezelf dagenlang wentelen in het euforisch gevoel dat je vrienden, je favoriete bands of een nieuwe ontdekking – zij het vleselijk of muzikaal – bij je losmaken is ongeëvenaard – daar heeft niemand die zichzelf ooit al eens kwijt danste in een kluwen van gelijkgestemde lijven geen dure wetenschappers voor nodig. Maar de info is wel handig conversatievoer voor een ongemakkelijke date.

– 'Dus. Wat wilt gij gaan zien vandaag?'

– 'Goh. Ik weet het niet. Ik denk dat ik wat in de buurt van de Main Stage ga rondhangen vandaag en straks naar de Boiler.'

De mooi versierde Pukkelpop-weide kreeg er tijdens mijn date met Jelle heel wat red flags bij, zodanig dat 'Wat gaat gij zien vandaag' mijn standaard openingsvraag werd voor de rest van mijn Tinder-matches. Geen slechte zet, aldus een studie uit 2006 waarbij het online dategedrag van mensen onder de loep werd genomen. Daaruit bleek dat 'muziek' het meest populaire gespreksonderwerp was om elkaar beter te leren kennen. Logisch, schrijft onderzoeker Peter Rentfrow. 'Mensen puren een vorm van identiteit uit de muziek waarnaar ze luisteren, muziek doet daarom ook dienst als een symbolische representatie van de 'zelf'.' Geen idee hoe het zit met de 'zelf' van Daan, maar met zijn zelf-vertrouwen is alleszins niets mis. 'Vitallic, Nina Kravitz, George Fitzgerald en gij als dessert eh ;)' antwoordt hij vingervlug. Charmant.

Verkennend muilke

'Ik snap niet dat ge op Tinder vertrouwt om de liefde van uw leven te vinden', zegt Ruben die ik spontaan tegenkom op de wei en me op een pintje trakteert. 'Ik ben van die app afgestapt. Te misleidend. Zeker op een festival. Ik heb al eens een match gehad met een meisje die tijdens onze ontmoeting plots iemand bleek met een overvloed aan paarse glitters op haar gezicht.' Hij wrijft door zijn baard. 'Doe daar maar eens een subtiel verkennend muilke mee.'

'Sorry, ik wil mij niet moeien, maar ge zijt op een muziekfestival, dat is toch de beste selectietool ooit?' onderbreekt een jongeman die ons gesprek heeft afgeluisterd. 'Oké, op Tinder ziet ge of het een knappe is, maar ge ziet niet of ze danst als uw zatte nonkel of dat ze luistert naar baggermuziek.' Dat laatste is misschien niet helemaal waar – de app laat tegenwoordig toe om naast je Instagram- en Facebook- ook je Spotify-account te koppelen, maar hij heeft een punt.

In 1989 werd het belang van muzieksmaak bij partnerkeuze al bevestigd toen onderzoekers vaststelden dat mannen die naar countrymuziek en vrouwen die naar heavy metal luisteren over het algemeen als het minst aantrekkelijk worden bevonden voor het andere geslacht.

'Het heeft voor mij geen zin om te zoeken naar mooie meisjes die losgaan op Ronnie Flex, want die zijn niets voor mij. Op een festival wordt het kaf al van het koren gescheiden: als ik een bien mokke tegenkom bij King Gizzard weet ik dat ze waarschijnlijk goede smaak heeft en tof is.'

Als in een slechte film word ik net op dat moment door een voorbijganger aangesproken op mijn totebag van Brutus. 'Zalige band. Zalig dat ge die kent. Hebt ge die hier vorig jaar gezien? Moet ge wat drinken trouwens?' Zo makkelijk kan het dus blijkbaar zijn, al leverde Hans me na la Dispute de origineelste openingszin van het weekend. 'Hej euh, ik zoek nog iemand om mij te controleren op teken' doet het overigens ook goed op druilerige dagen wanneer het insmeren met zonnecrème niet zo'n primaire levensbehoefte is.

Lactacyd en good to go

Over primaire levensbehoeften geschreven: waar festivalweides een bijzonder vruchtbare kweekgrond blijken om de liefde te laten openbloeien is het een minder geschikte omgeving voor het letterlijk planten van het zaad(je). 'Onmogelijk. Ik begin er niet meer aan. Ik heb een meisje ooit eens meegenomen naar mijn auto, maar tegen dat we eindelijk op de parking waren was mijn goesting over en had ik het koud', lacht Sarah. 'Ja, de enige plek die ik me kan voorstellen zijn de Dixies, maar dat is echt vuil', beaamt Paulien. 'Eigenlijk heb ik zelfs op de camping geen seks, je bent hier niet op je properst hè, en ik kan dat niet uit mijn hoofd zetten.' Lino vindt dat minder een probleem. 'Zolang ze van die, hoe heet dat, lactatie (Lactacyd, ks) -doekskes mee heeft is ze good to go voor mij', aldus een man wiens eigen persoonlijke hygiëne waarschijnlijk niet verder gaat dan het droogschudden van zijn geslachtsdeel na een plasje.

Hou me nog iets langer vast, hou me bij tot ik niet meer weet wie ik ooit was. Bazart levert de perfecte soundtrack voor de laatste valavond. Meisjesharten zwellen, handen gaan in de lucht en Lara zwaait met haar bordje. 'Ik zoek Pot-tentieel.'

– 'En, heeft het al gewerkt?'

– 'Ja, al twee keer… nu drie', zegt ze terwijl ze me vol op de mond kust.

Het is niet het romantische moment dat het goud aan de rand van de zon had kunnen bestendigen, maar dat hoeft ook niet altijd. Het laissez-faire-sfeertje van een festival zorgt ervoor dat losse contacten vaster worden, dat een vreemde even een vriend wordt en dat verliefdheden soms niet langer duren dan een optreden. Toch koesteren velen nog de hoop om de liefde op een hopeloze plek te vinden.

– 'Ik heb altijd gezegd dat ik dit jaar op Best Kept Secret mijn toekomstige echtgenoot zou leren kennen', zucht Kimberly.

– 'Het is me niet gelukt, maar u wel, hè', zegt ze terwijl ze een vriend aanstoot.

– 'Wat voor mij wel?'

– 'Awel, gij hebt toch de liefde van uw leven leren kennen op Best Kept?'

– 'Goh, euh, dat was toch vooral den dope denk ik ze.'

Geinspireerd door zoveel romantiek haal ik mijn gsm boven om de jongen te sms'en die me al op elk festival deze zomer een huppelend hart bezorgt. Mijn lief.

'Ik ga eerst efkes mijn artikel schrijven. En dan kom ik u zo hard binnendoen.'