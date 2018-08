Pukkelpop Pukkelpop 2014: de drie- en viersterrenreviews

Welke groep deed de Dixi's daveren? Wie was subliem genoeg om het hele sterrensysteem op losse schroeven te zetten? Wie nam u mee in zijn cockpit voor het ruimtereisje van uw leven? Onze recensenten (fvd), (jm), (tr), (hs) en (kt) over de cream of the crop van Pukkelpop, netjes voor u opgelijst.54