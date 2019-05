Mura Masa, Kelis, Brihang, Shht en nog 27 nieuwe namen voor Pukkelpop 2019

De affiche van Pukkelpop 2019 raakt zo stillaan rond. Met een nieuwe lading namen komt de teller al op 160 bands die drie dagen de weide van Kiewit onveilig zullen maken. Naast headliners The National, Tame Impala en Twenty-One Pilots, zal de Britse electro van Mura Masa op vrijdag 16 augustus uw dansbenen al losmaken, waarna Kelis haar boys to the yard brengt op zondag.