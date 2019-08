Dé zes artiesten die je vrijdag moet zien op Pukkelpop

Je mag nog zo goed voorzien zijn van carapils en pasta pesto op de Pukkelpopweide, tegen de keuzestress bij de line-up valt haast niets te beginnen. Háást niets, want onze festivalgids loodst je naadloos door de wirwar van artiesten. Op de tweede dag is het naar onze bescheiden mening fijner vertoeven voorbij de Main Stage. Ons zesgangenmenu op vrijdag gaat van futuristisch-elektronisch tot zoet snaargepluk en bitter gitaargekletter.

Nilüfer Yanya (Club, 13.30u-14.20)

In een mooiere wereld resulteerde wijn niet tot katers, leefde David Bowie nog en was de Britse Nilüfer Yanya een van de meest gedraaide artiesten op StuBru. ‘In Your Head’ is geboren om te scoren in De Afrekening, net zoals haar doorbraakliedjes ‘Thanks 4 Nothing’ en ‘Golden Cage’. ‘Heavyweight Champion Of The Year’ mag dan weer ons kleine geheimpje blijven: wát een song. Denk The xx met pit of King Krule na een geslachtsverandering. Wie wil dat nu niet zien?

Big Thief (Club, 16.35u-17.30u) In dit uitstekende muziekjaar kreeg slechts één plaat 5 sterren in Humo: ‘U.F.O.F.’ van Big Thief, met daarop 12 wondermooie sneetjes melancholica. Frontvrouw Adrianne Lenker is een enigma à la PJ Harvey. Ze wordt begeleid door drie dromers die kleurrijke klanktapijten weven. Ook live zijn ze bijzonder. Een fijnproever vindt hier zijn meug.