Dé zes artiesten die je zaterdag moet zien op Pukkelpop

‘Brutus’ tweede plaat ‘Nest’ is een revelatie: ik zal gechoqueerd zijn als het niet hoog op ieders jaarlijstje verschijnt.’ Dit werd niet geschreven door het promoteam van het trio uit Leuven, maar door de gerenommeerde Amerikaanse muziekwebsite Stereogum. Brutus maakt prachtige popsongs van snoeihard metaal. Hun optredens staan garant voor moshpits én kippenvel.

Eels (Marquee, 21.30u-22.30u)

Mr. E trouwde, kreeg een kind én scheidde in de vier jaar tussen zijn voorlaatste en laatste plaat en is nu weer helemaal klaar om terug op een podium te staan. ‘Dat de concerten van Eels zelden teleurstellen, is algemeen bekend, daar had u deze recensie niet voor nodig,’ zo schreef onze blijkbaar overbetaalde recensent over Eels op Rock Werchter 2018. Trouwens, ‘That Look You Give That Guy’ haalde misschien wel ‘De tijdloze’, maar ‘Novocaine For The Soul’, ‘Mr. E’s Beautiful Blues’, ‘My Beloved Monster’ en ‘Hey Man (Now You’re Really Living)’ zijn beter.